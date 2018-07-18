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محافظات

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد معامل الحاسب الآلى بكلية التربية النوعية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:02 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
تفقد الدكتور شمس الدين محمد شاهين رئيس جامعة بورسعيد معامل الحاسب الآلى بكلية التربية النوعية لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات.

والتقى رئيس الجامعة بعدد من الطلاب المتقدمين للتنسيق وعدد من السادة أولياء الأمور والذين أثنوا على ما يقدم لأبنائهم من تسهيلات من إدارة الجامعة والكلية واستقبال كل طالب من خلال الموظف المختص بسهولة ويسر.

وتفقد رئيس الجامعة الدورة التدريبية التي تستضفها جامعة بورسعيد بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لتدريب مدرسي المراحل التعليمة المختلفة والتي تتضمن دورات في أخلاقيات المهنة والتنمية المهنية للمعلم ومحاضرات عن المعلم والمجتمع من المنظور الأخلاقى وأيضا تدريب المعلمين على الاستراتيجيات الحديثة للتدريس وحاجات المعلمين للتدريب المهني على المناهج الجديدة.

وأكد شمس أنه انطلاقا من دور جامعة بورسعيد الريادي في خدمة المجتمع فقد عملت إدارة الجامعة على توفير كفاءات على أعلى مستوى كمحاضرين في هذه الدورات حتى تعم الفائدة على السادة المعلمين المتدربين بهذه الدورات والتي تنعكس على أبنائنا بالفائدة في مراحل التعليم ما قبل الجامعي.

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد معامل الحاسب الآلى بكلية التربية النوعية
رئيس جامعة بورسعيد يتفقد معامل الحاسب الآلى بكلية التربية النوعية
رئيس جامعة بورسعيد يتفقد معامل الحاسب الآلى بكلية التربية النوعية
رئيس جامعة بورسعيد يتفقد معامل الحاسب الآلى بكلية التربية النوعية
رئيس جامعة بورسعيد يتفقد معامل الحاسب الآلى بكلية التربية النوعية

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