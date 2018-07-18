شيماء سيف: أنا سوما العاشق.. وهذا ما أحبه في الرجل المصري

قالت الفنانة شيماء سيف، إنها شخصية رومانسية للغاية، مضيفة "انا سوما العاشق في نفسي".



وأضافت "سيف"، في لقاء لبرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: كنت بسمع اغاني رومانسية واعيش كأني في قصة حب، وحبيت كل اولاد الجيران.



واشارت إلى انها تحب جدعنة وخفة ظل الرجل المصري، موضحة "زوجي لا يكذب ولا يخون".

