ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شيماء سيف: أنا سوما العاشق.. وهذا ما أحبه في الرجل المصري

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:46 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قالت الفنانة شيماء سيف، إنها شخصية رومانسية للغاية، مضيفة "انا سوما العاشق في نفسي".

وأضافت "سيف"، في لقاء لبرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: كنت بسمع اغاني رومانسية واعيش كأني في قصة حب، وحبيت كل اولاد الجيران.

واشارت إلى انها تحب جدعنة وخفة ظل الرجل المصري، موضحة "زوجي لا يكذب ولا يخون".

ترشيحاتنا

تجديد حبس أسامة الهادي بتهمة نشر أخبار كاذبة

التعليم : لجنة لإعادة تصحيح أوراق طلاب مدارس المتفوقين

ننشر رسالة مصطفى خاطر لزوجته في عيد زواجهما الأول

شاهد.. محمد صلاح يقضي إجازته السنوية على شواطئ المالديف

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

10 معلومات عن تابوت الاسكندرية المكتشف.. صور

جروس يمنح لاعبي الزمالك راحة خلال معسكر ألمانيا

رسميا.. الزمالك يتعاقد مع لاعب وسط فاركو

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

تجديد حبس حازم عبد العظيم لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد الدولة

شاهد.. لحظة تحطم طائرة عقب دقائق من إقلاعها في جنوب أفريقيا

أول تعليق من موسكو على اعتقال روسية بتهمة التجسس في واشنطن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

لماذا يقتل المسئولون أحلام شباب مدينة الخزف بالفيوم .. فيديو

فيديو

رشا نبيل: مصر تجاوزت أزمة ريجيني مع إيطاليا
شيماء سيف: أنا سوما العاشق.. وهذا ما أحبه في الرجل المصري
رشا نبيل: البعض يعتبر قرار الحكومة بتنظيم الأنشطة الثقافية قيودا
خبير معلومات يكشف أسباب انتشار الشائعات وطرق مواجهتها .. فيديو
حسام الجمل: أطمئن على الدولة كلما انتشرت الشائعات .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟