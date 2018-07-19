ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

دورة تدريبية عن كيفية كتابة البحث العلمي بكلية الطب بجامعة الفيوم

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:46 ص
دورة تدريبية عن كيفية
دورة تدريبية عن كيفية كتابة البحث العلمى
الفيوم - نبيل أبو السعود
نظم قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب بجامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد الخشاب عميد كلية الطب، دورة تدريبية عن الطرق الصحيحة لكتابة الأبحاث العلمية والرسائل العلمية كالماجستير والدكتوراه وكيفية إعدادها بالشكل المناسب.

كان ذلك بحضور الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبرى رئيس جامعة الفيوم السابق والدكتورة رشا بسيونى رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بالكلية.

وحاضر بالدورة التدريبية االدكتور سيد فكرى أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة المنيا وسفير الجمعية الأمريكية للميكروبيولوجيا والذى نشر له 63 بحث علمي على المستوى الدولى .

وطالب الدكتور عبد الحميد عبد التواب رئيس جامعة الفيوم الأسبق على ضرورة عمل ورش عمل عن كيفية كتابة الأبحاث العلمية بجميع الكليات العلمية وليس فقط كلية الطب.

كما اقترح عبد التواب عمل ابحاث مشتركة بين كلية الطب وباقى الكليات العملية بالجامعة، مشيرًا إلى أهمية تكوين فرق عمل من الخريجين بهدف المشاركة والتعاون فى بحث علمى واحد.
دورة تدريبية عن كيفية كتابة البحث العلمي بكلية الطب بجامعة الفيوم
دورة تدريبية عن كيفية كتابة البحث العلمي بكلية الطب بجامعة الفيوم
دورة تدريبية عن كيفية كتابة البحث العلمي بكلية الطب بجامعة الفيوم
دورة تدريبية عن كيفية كتابة البحث العلمي بكلية الطب بجامعة الفيوم

ترشيحاتنا

جروس يمنح لاعبي الزمالك راحة خلال معسكر ألمانيا

سارة سلامة تشعل إنستجرام بـ لوك جديد وفستان أحمر قصير

مفاجأة .. المستشار الفني لنادي بيراميدز متهم في قضية تحرش جنسي بالمكسيك

رفع فيلم الأبلة طم طم من دور العرض لضعف إيراداته

مفاجأة.. تناول القرنفل واكتشف تأثيره على الجسم

التعليم : لجنة لإعادة تصحيح أوراق طلاب مدارس المتفوقين

ننفرد بتفاصيل سيناريو نقل تابوت الإسكندرية

عبور 300 عالق فلسطيني عن طريق معبر رفح

المصري يقتنص تعادلا ثمينا من نهضة بركان المغربي في الكونفدرالية

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

طالبة بمدارس المتفوقين تفجر مفاجأة حول النظام الجديد للثانوية.. فيديو

الإسكان: هجوم كاسح للمواطنين لحجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

فيديو

مكتب التنسيق: المؤشرات العامة مرتفعة للغاية ..فيديو
السيد الجنزوري: قرارات التعليم العالي سبب أزمة مدارس المتفوقين
حركة تمرد ضد قانون الأسرة: القانون يأخذ مال وأبناء الرجل المنفصل
أحمد موسى: أقدر جهد تركي آل الشيخ وأدعوه لزيارة النادي الأهلي ..فيديو
لهذه الأسباب تواجه السيدات صعوبة إنقاص الوزن بعد سن الـ30 ..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟