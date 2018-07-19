دورة تدريبية عن كيفية كتابة البحث العلمي بكلية الطب بجامعة الفيوم

نظم قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب بجامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد الخشاب عميد كلية الطب، دورة تدريبية عن الطرق الصحيحة لكتابة الأبحاث العلمية والرسائل العلمية كالماجستير والدكتوراه وكيفية إعدادها بالشكل المناسب.





كان ذلك بحضور الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبرى رئيس جامعة الفيوم السابق والدكتورة رشا بسيونى رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بالكلية.





وحاضر بالدورة التدريبية االدكتور سيد فكرى أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة المنيا وسفير الجمعية الأمريكية للميكروبيولوجيا والذى نشر له 63 بحث علمي على المستوى الدولى .





وطالب الدكتور عبد الحميد عبد التواب رئيس جامعة الفيوم الأسبق على ضرورة عمل ورش عمل عن كيفية كتابة الأبحاث العلمية بجميع الكليات العلمية وليس فقط كلية الطب.



