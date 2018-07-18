محافظ بني سويف يبحث مع مسئولي الصحة الدفع بتطوير القطاع الطبي والعلاجي

التقى المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بوفد من نقابة صيادلة بني سويف ومسؤولى الصحة بالمحافظة ، وذلك لبحث عدد من الإجراءات والخطوات العملية ضمن خطة تطوير وتحسين منظومة الصحة على مستوى المحافظة ، حيث حضر اللقاء اللواء عصام العلقامي السكرتيرالعام ، والدكتور وائل النجار نقيب صيادلة بني سويف ، والدكتور ياسر شلبي أمين عام النقابة ، والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ، والدكتورة دعاء رمضان مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة.



وتم الاتفاق على بعض الإجراءات الجديدة ، والتي يمكن التعاون فيها لدعم القطاع الصحي بالمحافظة ، بالإضافة إلى دعم الجهود الحالية لتحقيق أفضل نفع ممكن يعود على المواطنين المتلقين للخدمة الصحية ، ويؤدي إلى نتائج علاجية وطبية أفضل.



حيث ناقش المحافظ آليات دعم دور وحدات المعلومات الدوائية التي توجد بالمستشفيات المركزية والعامة على مستوى المحافظة ، مؤكدًا على أهمية دور الإرشاد والتوعية باستخدامات الأدوية بشكل صحيح ، والتي قد توفر الجهد والوقت وتحسن من نتائج العملية الطبية والعلاجية .



ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة أن المحافظة لديها 6 وحدات معلومات دوائية ( DIC ) ، والتي تقدم الإرشادات الدوائية المطلوبة لكافة عناصر المنظومة الطبية بداية من التمريض والأطباء وحتى الطاقم الإداري بالمستشفيات وصولا للمرضى ، مشيرًا إلى دعم نقابة الصيادلة ببني سويف للوحدات من خلال تجهيزها ودعمها بالأجهزة والتجهيزات المطلوبة ، حيث تم إنشاء هذه الوحدات بداية من عام 2015 .