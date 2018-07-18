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محافظات

محافظ بني سويف يبحث مع مسئولي الصحة الدفع بتطوير القطاع الطبي والعلاجي

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:07 م
محافظ بني سويف يبحث
محافظ بني سويف يبحث مع نقابة الصيادلة ومسؤولى الصحة
محمد عبد الحليم
التقى المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بوفد من نقابة صيادلة بني سويف ومسؤولى الصحة بالمحافظة ، وذلك لبحث عدد من الإجراءات والخطوات العملية ضمن خطة تطوير وتحسين منظومة الصحة على مستوى المحافظة ، حيث حضر اللقاء اللواء عصام العلقامي السكرتيرالعام ، والدكتور وائل النجار نقيب صيادلة بني سويف ، والدكتور ياسر شلبي أمين عام النقابة ، والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ، والدكتورة دعاء رمضان مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة.

وتم الاتفاق على بعض الإجراءات الجديدة ، والتي يمكن التعاون فيها لدعم القطاع الصحي بالمحافظة ، بالإضافة إلى دعم الجهود الحالية لتحقيق أفضل نفع ممكن يعود على المواطنين المتلقين للخدمة الصحية ، ويؤدي إلى نتائج علاجية وطبية أفضل.

حيث ناقش المحافظ آليات دعم دور وحدات المعلومات الدوائية التي توجد بالمستشفيات المركزية والعامة على مستوى المحافظة ، مؤكدًا على أهمية دور الإرشاد والتوعية باستخدامات الأدوية بشكل صحيح ، والتي قد توفر الجهد والوقت وتحسن من نتائج العملية الطبية والعلاجية .

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة أن المحافظة لديها 6 وحدات معلومات دوائية ( DIC ) ، والتي تقدم الإرشادات الدوائية المطلوبة لكافة عناصر المنظومة الطبية بداية من التمريض والأطباء وحتى الطاقم الإداري بالمستشفيات وصولا للمرضى ، مشيرًا إلى دعم نقابة الصيادلة ببني سويف للوحدات من خلال تجهيزها ودعمها بالأجهزة والتجهيزات المطلوبة ، حيث تم إنشاء هذه الوحدات بداية من عام 2015 .
محافظ بني سويف يبحث مع مسئولي الصحة الدفع بتطوير القطاع الطبي والعلاجي
محافظ بني سويف يبحث مع مسئولي الصحة الدفع بتطوير القطاع الطبي والعلاجي

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