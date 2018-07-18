داعية إسلامي يوضح فضل قضاء حوائج الناس.. فيديو

قال الشيخ حازم جلال الداعية الإسلامي، إن قضاء حوائج الناس أحب الأعمال إلى الله، و إدخال البهجة والفرح والسرور إلى قلب المسلم من أفضل الأعمال.



وأضاف "جلال" خلال لقائه على فضائية "المحور" : الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه فمساعدة الآخرين من أعظم أبواب الخير ولها مكانة عالية جدًا في الإسلام الذي جاءت عقائده وشرائعه لإصلاح العلاقة بين العبد وربه، وبين العباد أنفسهم، ولهذا حث الإسلام على إيصال النفع للآخرين بقدر المستطاع .

