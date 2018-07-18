إحباط تهريب أدوات منزلية وأحبار تصوير بميناء الاسكندرية .. صور



وكانت الضبطيات بناء علي اخبارية تلقتها إدارات مكافحة التهرب الجمركي و المجمع ومركز مرغم المطور برئاسة كل من محمد كامل و أحمد أمين و صابر أبو عرب.



تم تشكيل لجنة فنية من (أحمد صدقي،سمير أمين ،جمال مبروك ،محمد فتحى، على إسماعيل،محمد عبد السيد،على شعبان ، محمد ياقوت،أحمد حامد ،جابر إبراهيم ،وليد صلاح الدين)، وتحرير محضرين واخطار على جبريل رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية لإتخاذ الإجراءات القانونية .



احبطت جمارك الاسكندرية، محاولتين لتهريب 1926 كروتونة أدوات منزلية عبارة عن شوايات جريل و فرشاة شعر، و 5 بالتات أحبار تصوير ومستلزماتها داخل 3 حاويات واردة من الصين، بقيمة إجمالية بلغت 700 ألف جنيه.