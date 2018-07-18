ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

إحباط تهريب أدوات منزلية وأحبار تصوير بميناء الاسكندرية .. صور

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:31 م
صدى البلد
محمد يحيي
احبطت جمارك الاسكندرية، محاولتين لتهريب 1926 كروتونة أدوات منزلية عبارة عن شوايات جريل و فرشاة شعر، و 5 بالتات أحبار تصوير ومستلزماتها داخل 3 حاويات واردة من الصين، بقيمة إجمالية بلغت 700 ألف جنيه.

وكانت الضبطيات بناء علي اخبارية تلقتها إدارات مكافحة التهرب الجمركي و المجمع ومركز مرغم المطور برئاسة كل من محمد كامل و أحمد أمين و صابر أبو عرب.

تم تشكيل لجنة فنية من (أحمد صدقي،سمير أمين ،جمال مبروك ،محمد فتحى، على إسماعيل،محمد عبد السيد،على شعبان ، محمد ياقوت،أحمد حامد ،جابر إبراهيم ،وليد صلاح الدين)، وتحرير محضرين واخطار على جبريل رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية لإتخاذ الإجراءات القانونية .
جانب من المضبوطات جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات جانب من المضبوطات

ترشيحاتنا

مفاجأة صادمة.. ترامب أصدر هذا القرار قبل لقائه ببوتين مباشرة

الداخلية توجه حملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى 9 محافظات

مستبعدو الزمالك يؤدون تدريبات تأهيلية وبدنية بالنادي ..صور

20 صورة تكشف أناقة بسمة بوسيل

مي سليم بعد طلاقها من وليد فواز: أفتخر بأخلاقك

تركي آل الشيخ يرد بعنف على المتربصين بالأهلي .. فيديو

لحظة إحراز وليد ازارو الهدف الأول للأهلى فى البتسواني..فيديو

ميسي يعتزم عرقلة خطط ريال مدريد بضم نجم تشيلسي

مصر للطيران تنفي إعلانها وظائف خاصة بالضيافة الجوية

كاكا يرد على الاتهامات الموجهة لـ نيمار

غرق قارب يحمل 160 مهاجرا قبالة شمال قبرص

منة فضالي: ملابسي على البحر ليست جريئة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوروبيون عاشوا بها..لماذا يقتل المسئولون أحلام قرية تونس..فيديو

مفاجأة .. شبيه الرئيس الامريكى دونالد ترامب سيدة روسية

بث مباشر لعمليات قلب مفتوح بين مصر وأمريكا بمؤتمر دولى بالإسماعيلية

شاهد.. قصر ثقافة جمال عبدالناصر بـ بني مر في ذكرى ثورة يوليو

شاهد.. حقيبة ميلانيا ترامب المفضلة

فيديو

طريقة تحضير مكرونة محشية للشيف نجلاء الشرشابي
البترول: نجحنا في توقيع 89 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية.. فيديو
بدء حجز الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية..فيديو
الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة .. فيديو
هالة السعيد: نتفاوض مع الأمم المتحدة على تمويل مشروعات بمصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟