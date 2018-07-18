ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

انفوجراف| 5 أهداف من التنمية المستدامة في المنتدى السياسي

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:40 م
هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط
اية الجارحي
نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" انفوجراف حول أهداف التنمية المستدامة الأممية التى يركز عليها هذا العام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والذى انعقد في الفترة من 9 حتى 18 يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأشار الانفوجراف المنشور إلى هذه الأهداف ومنها الهدف السادس المعني بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع ، ثم يأتى ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة وذلك ما تضمنه الهدف السابع حيث طاقة نظيفة ومستدامة.

كما تضمن الانفوجراف الاشارة إلى الهدف الحادي عشر والمعني بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، بجانب الهدف الثاني عشر والذى يشير إلى ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة .

وأوضحت صفحة الوزارة أن حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي كل ذلك يتضمنه الهدف الخامس عشر ضمن أهداف التنمية المستدامة الأممية الأهم هذا العام.

كانت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ألقت أمس تقرير المراجعة الوطنية الطوعية المصري 2018 في الجلسة المخصصة لذلك بالمنتدي السياسي رفيع المستوى.

والجدير بالذكر أن المنتدى ينعقد سنويًا تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدار ثمانية أيام تتضمن ثلاثة أيام منها مشاركة وزارية لينعقد كل أربع سنوات على مستوى رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العمومية لمدة يومين.

ويعد المنتدى السياسي رفيع المستوى محفلًا دوليًا يشارك فيه مجموعة كبيرة من قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدني حول العالم، ويتناول مشاركة التجارب وأفضل الممارسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعتبر المنتدى المنصة الرئيسية المعنية بمتابعة التقدم في الأهداف على المستوى العالمي.
انفوجراف| 5 أهداف من التنمية المستدامة في المنتدى السياسي

ترشيحاتنا

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

نجم ريال مدريد السابق: صلاح لن يحصل على جائزة أفضل لاعب لهذا السبب

الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة .. فيديو

رسالة من القصر الملكى البريطانى الى فتاة مصرية لهذا السبب

القصة الكاملة لزواج وطلاق مي سليم ووليد فواز في أقل من شهر.. وليد: تسرعت في الجواز والحمد لله مفيش ولاد.. ونصيحة مي: أحسنوا الاختيار في حياتكم

إحالة أعضاء مجلس النواب العراقي إلى التقاعد

الأمن يحدد أعداد الجماهير المسموح لها حضور مباريات الدوري

مؤتمر الإعلاميين ينتهي مبكراً بسبب مهاجة الكنيسي

جدل في كرواتيا بسبب رسالة منسوبة للمدير الفني للمنتخب

أول تعليق من موسكو على اعتقال روسية بتهمة التجسس في واشنطن

أسامة ربيع: انتظام الملاحة بقناة السويس ولا خسائر من حادث التصادم

رسميا.. الزمالك يتعاقد مع لاعب وسط فاركو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..صور

لماذا يقتل المسئولون أحلام شباب مدينة الخزف بالفيوم .. فيديو

مفاجأة .. روسية تشبه ترامب

سعر صادم لحذاء ملكة إسبانيا.. صور

رقيقة خجولة وقوية عند اللزوم.. لماذا بدأت فتيات سيناء في لعب المصارعة.. فيديو وصور

فيديو

نيفين جامع: الحصول على أكثر من قرض في هذه الحالة .. فيديو
نيفين جامع: نولي اهتماما خاصا بالمشروعات الإنتاجية.. فيديو
طريقة تحضير مكرونة محشية للشيف نجلاء الشرشابي
البترول: نجحنا في توقيع 89 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية.. فيديو
بدء حجز الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟