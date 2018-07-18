انفوجراف| 5 أهداف من التنمية المستدامة في المنتدى السياسي

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" انفوجراف حول أهداف التنمية المستدامة الأممية التى يركز عليها هذا العام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والذى انعقد في الفترة من 9 حتى 18 يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.



وأشار الانفوجراف المنشور إلى هذه الأهداف ومنها الهدف السادس المعني بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع ، ثم يأتى ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة وذلك ما تضمنه الهدف السابع حيث طاقة نظيفة ومستدامة.



كما تضمن الانفوجراف الاشارة إلى الهدف الحادي عشر والمعني بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، بجانب الهدف الثاني عشر والذى يشير إلى ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة .



وأوضحت صفحة الوزارة أن حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي كل ذلك يتضمنه الهدف الخامس عشر ضمن أهداف التنمية المستدامة الأممية الأهم هذا العام.



كانت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ألقت أمس تقرير المراجعة الوطنية الطوعية المصري 2018 في الجلسة المخصصة لذلك بالمنتدي السياسي رفيع المستوى.



والجدير بالذكر أن المنتدى ينعقد سنويًا تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدار ثمانية أيام تتضمن ثلاثة أيام منها مشاركة وزارية لينعقد كل أربع سنوات على مستوى رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العمومية لمدة يومين.



ويعد المنتدى السياسي رفيع المستوى محفلًا دوليًا يشارك فيه مجموعة كبيرة من قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدني حول العالم، ويتناول مشاركة التجارب وأفضل الممارسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعتبر المنتدى المنصة الرئيسية المعنية بمتابعة التقدم في الأهداف على المستوى العالمي.