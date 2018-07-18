إعادة عرض The Dark Knight بمناسبة مرور 10 سنوات على صدوره

ذكر موقع "ET" أن فيلم "فارس الظلام" تتم إعادة عرضه بالسينمات احتفالا بمرور 10 سنوات على صدوره، فى عام 2008 وحقق نجاحًا تجارىًا ونقديًا كبيرًا حيث تجاوزت إيراداته مليار دولار ليكون لدى محبوه الفرصة أن يشاهدوه فى السينمات مرة أخرى.





وقررت شركة "ورنر بروس" المنتجة للفيلم إعادة صدوره فى بعض سينمات «IMAX» ، ويعتبر "فارس الظلام" أول فيلم يصور بكاميرات «IMAX» حيث صور على الشريط السينمائى 70 مم .





الفيلم الذى فاز بجائزتين أوسكار من أصل 6 ترشيحات سوف يعرض مرة يوميا لمدة أسبوع فى أربعة أماكن فى أمريكا الشمالية فى لوس أنجلوس، نيويورك، سان فرنسيسكو، وتورنتو .





"هيث ليدجر" تلقى إشادة عالمية لأدائه شخصية الجوكر حيث أصبح آخر أدواره قبل وفاته المفاجئة فى يناير 2008 قبل 7 شهور من عرض الفيلم وفاز بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد بعد وفاته.



