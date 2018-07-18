وزير التموين يلتقى مستثمرى جمعية العاشر من رمضان بـ الشرقية

التقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالمستثمرين بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان وذلك بحضور السيد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس ادارة الجمعية.



واستعرض المصيلحى محاور عمل وزارة التموين فى اطار برنامج الحكومة المصرية وتشمل محور التجارة الداخلية، وزيادة عدد شبكات التوزيع وسلاسل البيع، وعمل بطاقات دعم للفئات الاكثر احتياجًا، وأخيرا محور زيادة الاحتياطيات من السلع الاستراتيجية لضمان وجود رصيد كاف وآمن من السلع.



كما اكد على ماهية المشروعات الاستثمارية والخدمية التى تقوم بها وزارة التموين ومنها مشروعات المناطق اللوجستية وإنشاء الاسواق لكافة المحافظات، ومشروعات انشاء الصوامع والغلال لتخزين الاقماح، ومشروعات تشغيل الشباب ومنها مشروع الالف سيارة ومشروع جمعيتى وغيرها من المشروعات التى تهدف الى تشغيل الشباب وتوفير السلع للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة.



واستمع المصيلحى الى مطالب ومقترحات المستثمرين واهم المعوقات التى تواجههم مؤكدًا على أهمية المشاركة مع القطاع الخاص وأصحاب الاعمال فى تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية بالتعاون مع الوزارة وجهاتها التابعة ولا سيما جهاز تنمية التجارة الداخلية.



واكد السيد اللواء محافظ الشرقية على أهمية التنسيق المشترك والتعاون مع الوزارة فى تنفيذ مشروعات الاستثمار فى المناطق اللوجستية وإنشاء الاسواق الحديثة بما يضمن تنظيم التجارة الداخلية ونوه سيادته عن أهمية استكمال مشروعات انشاء الصوامع لزيادة الطاقة التخزينية للاقماح فى الشرقية حيث انها اعلى محافظة فى انتاج القمح.