مفاجأة .. شبيه الرئيس الامريكى دونالد ترامب سيدة روسية

"يخلق من الشبه أريعين"، يبدو أن هذه الجملة التراثية ليست من وحي الخيال، والتى تتصدر المشهد دائمًا عند مصادفة شخص شبيهًا لأخر نعرفه، خاصةً رؤساء وزعماء الدول.



لدرجة أن هناك أكثر من شبيه لكل رئيس، وكان أشهرهم الرئيس العراقي الراحل "صدام حسين"، ويبدو أن المثل انطبق أيضًا على الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بعدما ظهرت سيدة روسية فى المواصلات العامة تشبهه تمامًا.



انتشرت صورة السيدة التى تعيش فى جنوب غرب روسيا، وتصدرت مواقع التواصل الإجتماعى فى وقت قليل، وتفاعل معها الرواد خاصةً معارضى سياسات "ترامب".



يذكر أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" التقي نظيره الأمريكي فى القمة التي جمعت لأول مرة بينهما في العاصمة الفنلندية هلسنكي الاثنين الماضى.