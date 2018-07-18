الخارجية الروسية تبحث مع السفير المصري الوضع في المنطقة

أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف عقد اجتماعًا مع السفير المصري لدى موسكو إيهاب نصر، وناقش معه الوضع في الشرق الأوسط والتعاون بين الدولتين.



وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال المباحثات جرى استئناف التبادل الدوري بالآراء حول حزمة واسعة من مسائل الشرق الأوسط، بما في ذلك تسوية الوضع في سوريا وفلسطين".



وأشارت الوزارة ، الى أنه جرى مناقشة مسائل العلاقات الثنائية والتعاون الروسي — المصري مع التركيز على دعم الحوار السياسي.