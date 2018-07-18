ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الخارجية الروسية تبحث مع السفير المصري الوضع في المنطقة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:37 م
السفير إيهاب نصر
السفير إيهاب نصر
أحمد محرم
أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف عقد اجتماعًا مع السفير المصري لدى موسكو إيهاب نصر، وناقش معه الوضع في الشرق الأوسط والتعاون بين الدولتين.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال المباحثات جرى استئناف التبادل الدوري بالآراء حول حزمة واسعة من مسائل الشرق الأوسط، بما في ذلك تسوية الوضع في سوريا وفلسطين".

وأشارت الوزارة ، الى أنه جرى مناقشة مسائل العلاقات الثنائية والتعاون الروسي — المصري مع التركيز على دعم الحوار السياسي.

ترشيحاتنا

أسامة ربيع: انتظام الملاحة بقناة السويس ولا خسائر من حادث التصادم

نجم الأهلي السابق: بيراميدز لن يحصل على الدوري

وليد فواز يعلن رسميا انفصاله النهائى عن مى سليم

اكتشاف 500 قطعة أثرية أسفل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.. صور

نجاة نائب الرئيس اليمني من محاولة اغتيال ومقتل صهره

أول تعليق من موسكو على اعتقال روسية بتهمة التجسس في واشنطن

رسميا.. الزمالك يتعاقد مع لاعب وسط فاركو

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

بسمة بوسيل تغازل تامر حسني بعد طرح عيش بشوقك

حقيقة تسبب طليق مي سليم في إنفصالها عن وليد فواز

إحالة أعضاء مجلس النواب العراقي إلى التقاعد

الزمالك يوثق عقد باسم مرسي..ومرتضى يتخذ قرارين بشأنه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوروبيون عاشوا بها..لماذا يقتل المسئولون أحلام قرية تونس..فيديو

مفاجأة .. شبيه الرئيس الامريكى دونالد ترامب سيدة روسية

بث مباشر لعمليات قلب مفتوح بين مصر وأمريكا بمؤتمر دولى بالإسماعيلية

شاهد.. قصر ثقافة جمال عبدالناصر بـ بني مر في ذكرى ثورة يوليو

شاهد.. حقيبة ميلانيا ترامب المفضلة

فيديو

طريقة تحضير مكرونة محشية للشيف نجلاء الشرشابي
البترول: نجحنا في توقيع 89 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية.. فيديو
بدء حجز الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية..فيديو
الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة .. فيديو
هالة السعيد: نتفاوض مع الأمم المتحدة على تمويل مشروعات بمصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟