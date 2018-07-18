ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تنظيم المؤتمر الدولى الأول للنواتج الثانوية للنخيل بأسوان في ديسمبر

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:38 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شاذلى عبد الفتاح
تقوم كلية الهندسة بجامعة عين شمس بالتعاون مع مؤسسة حدث للإبداع وريادة الأعمال بتنظيم المؤتمر الدولى الأول "ByPalma World Conference" في محافظة أسوان للنواتج الثانوية للنخيل وتعظيم الإستفادة الصناعية والإقتصادية منها.

ومن المقرر إنعقاد المؤتمر في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر القادم تحت رعاية وزارة الدولة لشئون البيئة وبمشاركة نخبة من العلماء والباحثون حول العالم ورجال الصناعة وعدد من المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية والمعاهد البحثية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الزراعية.

حيث أنه سيقوم برئاسة فعاليات المؤتمر الخبير الدولي الدكتور حامد الموصلي الأستاذ المتفرغ بجامعة عين شمس، وأحد رواد التنمية المستدامة، والحاصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية الذي توصل إلى أن المواصفات الميكانيكية لجريد النخل تضاهي المواصفات العالمية وتحديدًا في صناعة ألواح الكونتر وMDF وله العديد من التجارب الملهمة في تحويل النظريات العلمية إلى واقع عملي في مجال التنمية الاقتصادية للقرى الفقيرة في شتى ربوع الجمهورية لإنتاج منتجات ثانوية من نخيل التمر كالأخشاب والكونتر والأعلاف.

فيما سيناقش المؤتمر عددًا من المحاور الرئيسية البارزة في مجال الاستخدامات الحديثة للنواتج الثانوية للنخيل والتي من أبرزها إلقاء الضوء على المستجدات التكنولوجية والابتكارات الحديثة لتعظيم الاستفادة من هذه المنتجات ، كما سيبحث التحديات والفرص لتعزيز نمو هذا النوع من الصناعات المتخصصة في مصر والمنطقة العربية ، إضافة إلى التركيز على التجارب الناجحة في إعادة اكتشاف دور المنتجات الثانوية للنخيل كموارد متجددة.

وتماشيًا مع الإتجاهات والمفاهيم العالمية لحماية البيئة والحد من معدلات التلوث سيتطرق المؤتمر لسبل التصدي للمخاطر البيئية الناجمة عن إهدار المنتجات الثانوية للنخيل.

هذا فيما يتيح المؤتمر للشباب ورواد الأعمال أصحاب الأفكار المبتكرة القائمة على منتجات النخيل المشاركة خلال فعاليات المؤتمر للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية التي من شأنها تعزيز هذه الصناعة في مصر والمنطقة العربية حيث سيستضيف المؤتمر التصفيات النهائية لأول مسابقة عالمية للاستفادة من المخلفات الزراعية والتي تنعقد بإسم Zero AgroWaste Competition وهي مسابقة دولية لطلاب الجامعات ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والشركات الكبيرة لتطبيق مفهوم "عالم بلا مخلفات" عبر الأفكار المبتكرة التي تقوم على أساس الاستفادة من المخلفات الزراعية باعتبارها مورد متجدد حفاظًا على البيئة.

ترشيحاتنا

رسميا.. الزمالك يتعاقد مع لاعب وسط فاركو

6 معلومات لا يعرفها سوى الأطباء لخسارة الوزن

إحالة أعضاء مجلس النواب العراقي إلى التقاعد

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..صور

شاهد.. لحظة تحطم طائرة عقب دقائق من إقلاعها في جنوب أفريقيا

تعليق مارادونا على أداء الأرجنتين في مونديال روسيا 2018

عزة مصطفى تبرز خبر صدى البلد بعدم زيادة أسعار الكهرباء

السيطرة على حريق محدود في أرامكو السعودية

سقوط عصابة الشرطة المزيفة بعد سرقة مليون جنيه من شركة في عابدين

الأرصاد الجوية توجه نصائح للمواطنين لمواجهة أضرار ارتفاع الحرارة

الحكومة توافق على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات ٢٪؜

رئيس رابطة الليجا يكشف عن رأيه برحيل رونالدو عن ريال مدريد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..صور

لماذا يقتل المسئولون أحلام شباب مدينة الخزف بالفيوم .. فيديو

مفاجأة .. روسية تشبه ترامب

سعر صادم لحذاء ملكة إسبانيا.. صور

رقيقة خجولة وقوية عند اللزوم.. لماذا بدأت فتيات سيناء في لعب المصارعة.. فيديو وصور

فيديو

نيفين جامع: الحصول على أكثر من قرض في هذه الحالة .. فيديو
نيفين جامع: نولي اهتماما خاصا بالمشروعات الإنتاجية.. فيديو
طريقة تحضير مكرونة محشية للشيف نجلاء الشرشابي
البترول: نجحنا في توقيع 89 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية.. فيديو
بدء حجز الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟