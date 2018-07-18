ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تعرف على سر وفاة الحارس الشخصي لترامب

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:49 م
صدى البلد
شادي عبدالله
ذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية، اليوم، أن أحد عملاء جهاز الخدمة السرية المكلفين بحماية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توفي بسكتة دماغية، الأحد الماضي، خلال زيارة ترامب لمنتجع للجولف في اسكتلندا.

وأوضحت القناة أن العميل تلقى رعاية طبية عقب شعوره بالتعب أثناء قيامه بحماية ترامب، الأحد الماضي، لكنه توفي، الثلاثاء، فيما كان أفراد عائلته محيطين به.

ونقلت القناة بيان جهاز الخدمة السرية عن العميل الراحل، والذي وصفه بالمحترف وتمتع بخبرة تصل إلى 19 عامًا، فيما وجه الجهاز الشكر للفريق الطبي في اسكتلندا وكذلك أعضاء وحدة البيت الأبيض الطبية وشرطة اسكتلندا الذين قدموا الرعاية والدعم الاستثنائين للعميل الراحل.

ولفتت القناة إلى ان رحلة ترامب لاسكتلندا قوبلت بالرفض حيث خرجت ضده احتجاجات فيما استخدم رجل طائرة شراعية ليطير فوق الفندق الذي أقام فيه الرئيس الأمريكي ولكن الشرطة ألقت القبض عليه لاحقا.

ترشيحاتنا

المصري: سنتقدم بشكوى للفيفا على قرار منعنا من اللعب على ستاد بورسعيد

تعرف على سر وفاة الحارس الشخصي لترامب

نجم الأهلي السابق:رحيل باكا خطأ..والإعارة الأفضل لـ عمرو جمال

رسميا.. مكتب رئيس فرنسا يرد على الانتقادات بشأن حافلة المنتخب

وزير الكهرباء يعلن مفاجأة بشأن الفواتير

فيديو.. هدف علي معلول فى شباك تاونشيب البتسواني من أرضية الملعب

نجم ريال مدريد السابق: صلاح لن يحصل على جائزة أفضل لاعب لهذا السبب

إحالة أعضاء مجلس النواب العراقي إلى التقاعد

مفاجأة صادمة.. ترامب أصدر هذا القرار قبل لقائه ببوتين مباشرة

مستبعدو الزمالك يؤدون تدريبات تأهيلية وبدنية بالنادي ..صور

أسامة ربيع: انتظام الملاحة بقناة السويس ولا خسائر من حادث التصادم

طالبة تتفق مع خطيبها لخطفها وطلب فدية نصف مليون جنيه من والدها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوروبيون عاشوا بها..لماذا يقتل المسئولون أحلام قرية تونس..فيديو

مفاجأة .. شبيه الرئيس الامريكى دونالد ترامب سيدة روسية

بث مباشر لعمليات قلب مفتوح بين مصر وأمريكا بمؤتمر دولى بالإسماعيلية

شاهد.. قصر ثقافة جمال عبدالناصر بـ بني مر في ذكرى ثورة يوليو

شاهد.. حقيبة ميلانيا ترامب المفضلة

فيديو

طريقة تحضير مكرونة محشية للشيف نجلاء الشرشابي
البترول: نجحنا في توقيع 89 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية.. فيديو
بدء حجز الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية..فيديو
الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة .. فيديو
هالة السعيد: نتفاوض مع الأمم المتحدة على تمويل مشروعات بمصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟