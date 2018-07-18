تعرف على سر وفاة الحارس الشخصي لترامب

ذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية، اليوم، أن أحد عملاء جهاز الخدمة السرية المكلفين بحماية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توفي بسكتة دماغية، الأحد الماضي، خلال زيارة ترامب لمنتجع للجولف في اسكتلندا.



وأوضحت القناة أن العميل تلقى رعاية طبية عقب شعوره بالتعب أثناء قيامه بحماية ترامب، الأحد الماضي، لكنه توفي، الثلاثاء، فيما كان أفراد عائلته محيطين به.



ونقلت القناة بيان جهاز الخدمة السرية عن العميل الراحل، والذي وصفه بالمحترف وتمتع بخبرة تصل إلى 19 عامًا، فيما وجه الجهاز الشكر للفريق الطبي في اسكتلندا وكذلك أعضاء وحدة البيت الأبيض الطبية وشرطة اسكتلندا الذين قدموا الرعاية والدعم الاستثنائين للعميل الراحل.



ولفتت القناة إلى ان رحلة ترامب لاسكتلندا قوبلت بالرفض حيث خرجت ضده احتجاجات فيما استخدم رجل طائرة شراعية ليطير فوق الفندق الذي أقام فيه الرئيس الأمريكي ولكن الشرطة ألقت القبض عليه لاحقا.

