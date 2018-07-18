ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

داعية: كلمة الحب وردت في القرآن 12 مرة .. فيديو

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:58 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ حازم جلال الداعية الإسلامي، إن كلمة الحب وردت في القرآن الكريم 12 مرة، وأكثر من 40 مرة بمفردات اللغة، مشيرا إلى أن الكلمة لها دلالات عظيمة.

وأضاف " جلال" خلال لقائه على فضائية "المحور" : لو تملك الحب قلب عبد لاستراح، وسعد في الدنيا، والحب درجات وأنواع، منها حب الله وسيدنا رسول الله وآل بيت الرسول والصحابة والصالحين والأولياء، وحب الزوج لزوجته.

وتابع:": لو تعامل البشر مع الكلمة بصدق ما وجدت مشاكل ولا قضايا في المحاكم.

ترشيحاتنا

والد نيمار يحسم قضية رحيل نجله عن سان جيرمان

استوحي مكياجك من هيدي كرم..صور

القصة الكاملة لزواج وطلاق مي سليم ووليد فواز في أقل من شهر.. وليد: تسرعت في الجواز والحمد لله مفيش ولاد.. ونصيحة مي: أحسنوا الاختيار في حياتكم

مفاجأة .. شبيه الرئيس الامريكى دونالد ترامب سيدة روسية

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

المصري: سنتقدم بشكوى للفيفا على قرار منعنا من اللعب على ستاد بورسعيد

مسئول روسي يكشف حجم التجارة بين مصر وروسيا

احذر.. اللانشون والسوسيس تتسبب فى هذه الأعراض

إعادة مستحقي التموين المستبعدين بالخطأ.. فيديو

حفيد كمال الشناوي نسخة طبق الأصل منه

الصحف الإسبانية تتحدث عن ميسي الجديد وصفقة كورتوا ..صور

مي سليم تعلق بعد طلاقها من وليد فواز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوروبيون عاشوا بها..لماذا يقتل المسئولون أحلام قرية تونس..فيديو

مفاجأة .. شبيه الرئيس الامريكى دونالد ترامب سيدة روسية

بث مباشر لعمليات قلب مفتوح بين مصر وأمريكا بمؤتمر دولى بالإسماعيلية

شاهد.. قصر ثقافة جمال عبدالناصر بـ بني مر في ذكرى ثورة يوليو

شاهد.. حقيبة ميلانيا ترامب المفضلة

فيديو

طريقة تحضير مكرونة محشية للشيف نجلاء الشرشابي
البترول: نجحنا في توقيع 89 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية.. فيديو
بدء حجز الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية..فيديو
الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة .. فيديو
هالة السعيد: نتفاوض مع الأمم المتحدة على تمويل مشروعات بمصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟