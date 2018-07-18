داعية: كلمة الحب وردت في القرآن 12 مرة .. فيديو

قال الشيخ حازم جلال الداعية الإسلامي، إن كلمة الحب وردت في القرآن الكريم 12 مرة، وأكثر من 40 مرة بمفردات اللغة، مشيرا إلى أن الكلمة لها دلالات عظيمة.



وأضاف " جلال" خلال لقائه على فضائية "المحور" : لو تملك الحب قلب عبد لاستراح، وسعد في الدنيا، والحب درجات وأنواع، منها حب الله وسيدنا رسول الله وآل بيت الرسول والصحابة والصالحين والأولياء، وحب الزوج لزوجته.



وتابع:": لو تعامل البشر مع الكلمة بصدق ما وجدت مشاكل ولا قضايا في المحاكم.

