نشاط مكثف لوزيرة البيئة في الأمم المتحدة.. ياسمين فؤاد تستعرض استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر التنوع البيولوجي ..وتؤكد: 5 ملايين دولار من البرنامج الإنمائي لتنفيذ مدن مستدامة بشرم الشيخ

تعرض استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر التنوع البيولوجي

اتفاق بين وزارة البيئة والأمم المتحدة على تنفيذ مشروع إنمائي بشرم الشيخ

5 ملايين دولار من البرنامج الإنمائي لتنفيذ مدن مستدامة بشرم الشيخ

بحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي سبل التعاون المشترك



واكدت أن نجاح المؤتمر يعتمد على كيفية تعبئة كافة الأطياف خاصة وزراء التخطيط ووزراء المالية للاقتناع والإيمان بقضية النظم الأيكولوجية الآمنة والتي تعتمد عليها الاستثمارات ومسارات التنمية في كل الدول.



وعقدت الوزيرة اجتماعا موسعا بممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية وذلك على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يقوم البرنامج الإنمائي بتقديم الدعم لوزارة البيئة لإعداد وتنفيذ مشروع للمدن المستدامة في شرم الشيخ بجنوب سيناء.



وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم ما يتضمنه المشروع من مكونات منها إعادة تدوير المخلفات، استخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة للطاقات المتجددة، وإعادة استخدام المياه ومن المتوقع أن تبدأ ميزانية المشروع بـ5 ملايين دولار من خلال الدعم المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع قيام البرنامج بجذب مصادر تمويل إضافية من بنوك التمويل الوطنية لصالح القطاع الخاص ومن ثم تصبح عملية إشراك القطاع الخاص في الحفاظ على البيئة هي عملية حيوية من خلال هذا البرنامج.



وأكدت على دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدور مصر الريادي في استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر المزمع عقده في شرم الشيخ نوفمبر المقبل وذلك من خلال دعمهم للمبادرة الخاصة بحلول الطبيعة لربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ واستخدامات الأراضي إلى جانب دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية لبعض المشروعات التي تقودها مصر في مجال البيئة والتي تحافظ على الموارد الطبيعية وتخدم توصيات مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي بعد انتهائه.



أكدت فؤاد على سرعة الإعداد لمشروع المدن المستدامة وقيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدور المنسق لهذا البرنامج بالتعاون ما بين الوزارة وكافة الوزارات المعنية لخلق مدينة خضراء صديقة للبيئة.



واجتمعت بممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وذلك على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يقوم البرنامج الإنمائي بتقديم الدعم لوزارة البيئة لإعداد وتنفيذ مشروع للمدن المستدامة في شرم الشيخ بجنوب سيناء.



تم خلال الاجتماع مناقشة أهم ما يتضمنه المشروع من مكونات، منها إعادة تدوير المخلفات، واستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة للطاقات المتجددة، وإعادة استخدام المياه.



ومن المتوقع أن تبدأ ميزانية المشروع بـ 5 ملايين دولار من خلال الدعم المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع قيام البرنامج بجذب مصادر تمويل إضافية من بنوك التمويل الوطنية لصالح القطاع الخاص، ومن ثم تصبح عملية اشراك القطاع الخاص في الحفاظ على البيئة هي عملية حيوية من خلال هذا البرنامج.



وأكدت على دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدور مصر الريادي في استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر المزمع عقده في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وذلك من خلال دعمهم للمبادرة الخاصة بحلول الطبيعة لربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ واستخدامات الأراضي، إلى جانب دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية لبعض المشروعات التي تقودها مصر في مجال البيئة والتي تحافظ على الموارد الطبيعية وتخدم توصيات مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي بعد انتهائه.



ووجهت بسرعة الإعداد لمشروع المدن المستدامة وقيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدور المنسق لهذا البرنامج بالتعاون بين الوزارة وجميع الوزارات المعنية لخلق مدينة خضراء صديقة للبيئة.



والتقت ايضا بدانيال كاليجا، مفوض الاتحاد الأوروبي، على هامش المنتدى السياسى الرفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجال البيئة، وأكد كاليجا خلال اللقاء دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في استضافتها لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي المزمع عقده في شرم الشيخ نوفمبر المقبل مع إيمان الاتحاد الأوروبي بأن مصر سوف تقوم برفع الاتفاقية من مرحلة أنها ليست ذو أهمية عالمية والصعود بها إلى مستوى رفيع يصل للعامة.



واتفق الطرفان خلال اللقاء على أهمية ربط موضوعات التنوع البيولوجي بكل من تغير المناخ واستخدامات الأراضي مع تبسيط المصطلح الخاص به لتصبح النظم الأيكولوجية هي الأساس لأى عملية من عمليات التنمية.



وعلى المستوى الوطني، اتفق الطرفان على بدء صفحة جديدة في التعاون في مجال البيئة من خلال بدء المباحثات على الصعيدين الصعيد الخاص باللوائح والتشريعات وفهم نظام الاتحاد الأوروبي فيما يخص موضوعات البيئة المختلفة، خاصة نظام إدارة المخلفات، كما سيتم إرسال بعثة من الاتحاد الأوروبي لمجموعة من رجال الأعمال لنقل التكنولوجيا الخاصة بنظم إدارة المخلفات الصلبة في مختلف المجالات، ما يتيح فرص للاستثمار وفتح مجالات السوق للقطاع الخاص من الدول الأوروبية للاستثمار في نظام إدارة المخلفات، خاصة مع بدء تولى الدولة أهمية لقضية المخلفات خاصة في تلك الفترة.





التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كريستينا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث جرى خلال الاجتماع الوقوف على الإجراءات التحضيرية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.وتم خلال اللقاء مناقشة الجزء التحضيري لمصر في المؤتمر مع التأكيد على أن مصر ستبذل قصارى جهدها للتحضير في الجزء اللوجيستي للخروج بالمؤتمر بالصورة المشرفة بالإضافة إلى الجزء الفني، حيث اقترحت الوزيرة ضرورة تعبئة الراي العام تجاه قضايا التنوع البيولوجي للخروج بصورة مبسطة تجاه هذه القضايا والموضوعات ليشعر بها المواطن مع ربطها بالموضوعات الخاصة بتغيرات المناخ واستخدامات الأراضي.وأشارت الوزيرة الى ضرورة الإعداد لجلسة رفيعة المستوى يتم من خلالها تحقيق الدمج بين التنوع البيولوجي والقطاعات التنموية كالصحة والصناعة والطاقة والبنية الأساسية.