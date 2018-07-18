ريان إيران يسرق 100 مليار.. وفساد شركات توظيف الأموال برعاية الحرس الثوري



قالت صحيفة "الشرق" الإيرانية الإصلاحية، اليوم الأربعاء، إن القضية تتعلق بمؤسسة "ثامن الحجج" للتمويل والائتمان، وهي واحدة من المؤسسات العديدة التي تقدم فائدة مرتفعة بشكل مبالغ للمستثمرين، لكنها فشلت في الوفاء بالتزاماتها بسبب سوء إدارة الأموال، فتم اعتقال أبو الفضل مير علي المدير العام للمؤسسة في وقت سابق ويجري التحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المؤسسات عجزت حتى عن إعادة الاستثمارات الأصلية، وخرج الآلاف من المودعين إلى الشوارع لتنظيم الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران على مدار ما يقرب من عام.



وتابعت أن ثامن الحجج كانت إحدى أكبر هذه المؤسسات التي لم يقم أحد بمراقبتها أو الإشراف عليها وتنظيمها.



وكشفت وسائل الإعلام بعد 9 جلسات بالمحكمة أنها مؤسسة مالية غير قانونية.



وحصلت المؤسسة على ترخيص بالعمل في مدينة سبزفار، وهي بلدة في ولاية خراسان، محل ميلاد المرشد الإيراني علي خامنئي، وتوسعت بعد ذلك وقامت بافتتاح ما يقرب من 500 فرع في جميع أنحاء إيران، وتمكنت من جذب مئات الملايين من الدولارات من الإيرانيين من الطبقة الوسطى والعاملين الذين أرادوا تأمين نفقاتهم في ظل الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد من خلال الحصول على بعض الفوائد لقاء ودائعهم.



وفقا لإذاعة "بي بي سي" البريطانية، وجهت المحكمة تهما لمؤسسة "ثامن الحجج" فقط بفساد مالي يقدر بـ100 مليار تومان إيراني بما يزيد على 11 مليون دولار أمريكي.



ولفتت الصحيفة إلى أن إيداع الأموال وأخذ الفوائد عليها يعد نوعا من أنواع "الربا" المحرم شرعا وقانونا، ومع ذلك تتنافس المؤسسات المالية مع بعضها البعض لدفع المزيد من الفوائد تحت ستار "الأرباح" لجذب الزبائن.



وذكرت أن بعض هذه المؤسسات تقدم فوائد تصل نسبتها إلى 27% من الأموال المودعة على أقساط شهرية، في حين أن معدل الفائدة العادي للودائع قصيرة الأجل لدى البنوك الإيرانية يبلغ حوالي 6%، والاستثمار طويل الأجل يحصل على 15% كحد أقصى للفائدة أو الربح.



وبعد عام من التظاهرات التي لجأ خلالها البعض إلى استخدام العنف في بعض الأحيان، أمر خامنئي أخيرا الحكومة والقضاء بالتعامل مع المؤسسات المالية التي استغلت ثقة الناس وفشلت في الوفاء بوعودها.



يذكر أن بعض المؤسسات المالية التي خرجت ضدها التظاهرات قال بعض المتظاهرين ووسائل الإعلام إنها تابعة للحرس الثوري الإيراني الذي يقوده خامنئي.

تجرى تحقيقات موسعة في إيران خلال الأسابيع الأخيرة، حول قضية فساد ضخمة لشركات توظيف الأموال والتي تشبه قضية "الريان" التي حدثت في مصر بالتسعينيات.