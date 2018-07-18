ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ريان إيران يسرق 100 مليار.. وفساد شركات توظيف الأموال برعاية الحرس الثوري

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:31 م
من تظاهرات المودعين
من تظاهرات المودعين الإيرانيين
حسام رضوان
تجرى تحقيقات موسعة في إيران خلال الأسابيع الأخيرة، حول قضية فساد ضخمة لشركات توظيف الأموال والتي تشبه قضية "الريان" التي حدثت في مصر بالتسعينيات.

قالت صحيفة "الشرق" الإيرانية الإصلاحية، اليوم الأربعاء، إن القضية تتعلق بمؤسسة "ثامن الحجج" للتمويل والائتمان، وهي واحدة من المؤسسات العديدة التي تقدم فائدة مرتفعة بشكل مبالغ للمستثمرين، لكنها فشلت في الوفاء بالتزاماتها بسبب سوء إدارة الأموال، فتم اعتقال أبو الفضل مير علي المدير العام للمؤسسة في وقت سابق ويجري التحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المؤسسات عجزت حتى عن إعادة الاستثمارات الأصلية، وخرج الآلاف من المودعين إلى الشوارع لتنظيم الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران على مدار ما يقرب من عام.

وتابعت أن ثامن الحجج كانت إحدى أكبر هذه المؤسسات التي لم يقم أحد بمراقبتها أو الإشراف عليها وتنظيمها.

وكشفت وسائل الإعلام بعد 9 جلسات بالمحكمة أنها مؤسسة مالية غير قانونية.

وحصلت المؤسسة على ترخيص بالعمل في مدينة سبزفار، وهي بلدة في ولاية خراسان، محل ميلاد المرشد الإيراني علي خامنئي، وتوسعت بعد ذلك وقامت بافتتاح ما يقرب من 500 فرع في جميع أنحاء إيران، وتمكنت من جذب مئات الملايين من الدولارات من الإيرانيين من الطبقة الوسطى والعاملين الذين أرادوا تأمين نفقاتهم في ظل الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد من خلال الحصول على بعض الفوائد لقاء ودائعهم.

وفقا لإذاعة "بي بي سي" البريطانية، وجهت المحكمة تهما لمؤسسة "ثامن الحجج" فقط بفساد مالي يقدر بـ100 مليار تومان إيراني بما يزيد على 11 مليون دولار أمريكي.

ولفتت الصحيفة إلى أن إيداع الأموال وأخذ الفوائد عليها يعد نوعا من أنواع "الربا" المحرم شرعا وقانونا، ومع ذلك تتنافس المؤسسات المالية مع بعضها البعض لدفع المزيد من الفوائد تحت ستار "الأرباح" لجذب الزبائن.

وذكرت أن بعض هذه المؤسسات تقدم فوائد تصل نسبتها إلى 27% من الأموال المودعة على أقساط شهرية، في حين أن معدل الفائدة العادي للودائع قصيرة الأجل لدى البنوك الإيرانية يبلغ حوالي 6%، والاستثمار طويل الأجل يحصل على 15% كحد أقصى للفائدة أو الربح.

وبعد عام من التظاهرات التي لجأ خلالها البعض إلى استخدام العنف في بعض الأحيان، أمر خامنئي أخيرا الحكومة والقضاء بالتعامل مع المؤسسات المالية التي استغلت ثقة الناس وفشلت في الوفاء بوعودها.

يذكر أن بعض المؤسسات المالية التي خرجت ضدها التظاهرات قال بعض المتظاهرين ووسائل الإعلام إنها تابعة للحرس الثوري الإيراني الذي يقوده خامنئي.
ريان إيران يسرق 100 مليار.. وفساد شركات توظيف الأموال برعاية الحرس الثوري
ريان إيران يسرق 100 مليار.. وفساد شركات توظيف الأموال برعاية الحرس الثوري
ريان إيران يسرق 100 مليار.. وفساد شركات توظيف الأموال برعاية الحرس الثوري

ترشيحاتنا

تعرف على سر وفاة الحارس الشخصي لترامب

عزة مصطفى تبرز خبر صدى البلد بعدم زيادة أسعار الكهرباء

القصة الكاملة لزواج وطلاق مي سليم ووليد فواز في أقل من شهر.. وليد: تسرعت في الجواز والحمد لله مفيش ولاد.. ونصيحة مي: أحسنوا الاختيار في حياتكم

اكتشاف 500 قطعة أثرية أسفل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.. صور

6 معلومات لا يعرفها سوى الأطباء لخسارة الوزن

حفيد كمال الشناوي نسخة طبق الأصل منه

محكمة تركية تقضي باستمرار حبس قس أمريكي على ذمة المحاكمة

جدل في كرواتيا بسبب رسالة منسوبة للمدير الفني للمنتخب

حريق بمطار هيثرو البريطاني يتسبب في توقف حركة الملاحة

مي سليم بعد طلاقها من وليد فواز: أفتخر بأخلاقك

إحالة أعضاء مجلس النواب العراقي إلى التقاعد

سارة سلامة تشعل إنستجرام بـ لوك جديد وفستان أحمر قصير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..صور

لماذا يقتل المسئولون أحلام شباب مدينة الخزف بالفيوم .. فيديو

مفاجأة .. روسية تشبه ترامب

سعر صادم لحذاء ملكة إسبانيا.. صور

رقيقة خجولة وقوية عند اللزوم.. لماذا بدأت فتيات سيناء في لعب المصارعة.. فيديو وصور

فيديو

نيفين جامع: الحصول على أكثر من قرض في هذه الحالة .. فيديو
نيفين جامع: نولي اهتماما خاصا بالمشروعات الإنتاجية.. فيديو
طريقة تحضير مكرونة محشية للشيف نجلاء الشرشابي
البترول: نجحنا في توقيع 89 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية.. فيديو
بدء حجز الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟