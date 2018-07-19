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أخبار البلد

رئيس اتحاد الفلاحين يطالب بمنح الصيادين رخص مزاولة المهنة بمناطق البحيرات

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:24 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، أن بحيرة البرلس من أكبر البحيرات في مصر ووزارة الزراعة تقوم بجهود كبيرة خلال تلك الفترة لإزالة التعديات الموجودة عليها. 

وأضاف "فرج"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن على وزارة الزراعة قبل البدء في تنفيذ أى قرارات وإزالة لأى تعديات بالمنطقة أن تقوم بحصر كافة الصيادين والمزارعين الذين يسكنون فى مناطق بحيرتي "البرلس وقارون".

وتابع رئيس اتحاد الفلاحين: أنه يجب على وزارة الزراعة أن تقوم بإعطاء رخص للصيادين والمزارعين بمناطق البحيرات لمزاولة المهنة والبدء في تنفيذ التطوير وإزالة التعديات.

جدير بالذكر أن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة قد أدلت بتصريحات إعلامية وأكدت على أن وزارة الزراعة سوف تقوم بعمل حزام أمن حول البحيرات لمنع التعديات وتنقية المياه.

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