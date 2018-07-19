رئيس اتحاد الفلاحين يطالب بمنح الصيادين رخص مزاولة المهنة بمناطق البحيرات

أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، أن بحيرة البرلس من أكبر البحيرات في مصر ووزارة الزراعة تقوم بجهود كبيرة خلال تلك الفترة لإزالة التعديات الموجودة عليها.





وأضاف "فرج"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن على وزارة الزراعة قبل البدء في تنفيذ أى قرارات وإزالة لأى تعديات بالمنطقة أن تقوم بحصر كافة الصيادين والمزارعين الذين يسكنون فى مناطق بحيرتي "البرلس وقارون".





وتابع رئيس اتحاد الفلاحين: أنه يجب على وزارة الزراعة أن تقوم بإعطاء رخص للصيادين والمزارعين بمناطق البحيرات لمزاولة المهنة والبدء في تنفيذ التطوير وإزالة التعديات.



