فوز محمد لاشين وايمان على فى انتخابات العاملين بالشباب والرياضة

اسفرت انتخابات ممثلي العاملين بوزارة الشباب والرياضة ،التي أقيمت صباح اليوم الاربعاء بديوان عام الوزارة؛ بين ممثلي العاملين للتواصل مع الوزير لعرض وحل مشكلات العاملين بالوزارة عن فوز كل من محمد لاشين عن الرياضة وايمان محمد علي عن الشباب.



كان الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد اصدر قرارا بتشكل لجنة لإدارة الانتخابات وذلك لاختيار اثنين من المرشحين لتولي ملف تلقي طلبات العاملين بالوزارة و التواصل معهم وعرضها على سيادته لدراستها والعمل على تلبيتها في سابقة هي الأولى من نوعها.



تشكلت لجنة الانتخابات من د. احمد نبيل الشيخ وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير رئيسا و عضوية كل من محمد سعيد مازن مدير عام الشئون القانونية ونهى عادل مفيد و محمد عبد اللطيف أبو العلا و رضوى نور الدين و يوسف شعبان رمضان و محمد فيصل عبد الغنى، كما تشكلت الأمانة الفنية من أحمد محمد لطفى رئيسا للأمانة و عضوية كل من عبد الغنى زينهم و مريم فاروق و أحمد أبو الحديد.



اشار د. احمد الشيخ و كيل الوزارة لشئون مكتب الوزير بأن العملية الانتخابية تمت في جو ديمقراطي وشارك فيها حوالي 70% من العاملين بالوزارة