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رياضة

اتحاد الكرة السعودي يعقد جمعية عمومية غير عادية بجدة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:26 م
صدى البلد
محمد سمير
يعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم غدًا الخميس في جدة، جمعيته العمومية غير العادية، التي دعا لها مجلس الإدارة لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

وقدم مجلس الإدارة الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 47، وذلك لحضور الاجتماع.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد عادل عزت، قبل أن يتم عرض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

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