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فن

مدينة الإنتاج الإعلامي تقرر خصم 25 % للأعمال الدرامية لمدة 4 أشهر

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:14 م
صدى البلد
أحمد سالم و أحمد إبراهيم
قررت مدينة الإنتاج الإعلامى برئاسة أسامة هيكل منح نسبة خصم 25% على القيمة الإيجارية لمناطق التصوير المفتوحة لكافة العملاء وشركات الإنتاج لمدة أربعة أشهر.

وأصدرت مدينة الإنتاج بيانا يوضح أن هذا القرار اعتبارًا من الشهر الحالي وحتى نهاية أكتوبر المقبل كما تم منح نسبة خصم 25% للقنوات المؤجرة لاستديوهات داخل المدينة عند تنفيذ أعمالها من البرامج واللقاءات الفنية مع الضيوف بمناطق التصوير المفتوحة.

ويأتى هذا القرار كنوع من التسهيل على صناع الدراما والقنوات الفضائية المؤجرة للتصوير فى مدينة الإنتاج بجميع ستديوهاتها ومناطقها المفتوحة.

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