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اقتصاد

جمعية مستثمري 6 أكتوبر: البنوك تضع العقبات أمام المستثمرين

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:35 م
صدى البلد
علياء فوزي
قال المهندس محمود برعي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وأمين عام جمعية مستثمري 6 أكتوبر، إن الصناعة في مصر تخضع لسياسات منها سلبية وأخرى إيجابية، مشيرًا إلى أن جميع الصناع يواجهون معوقات مع القطاعات المسئولة عن التصنيع.

وأشار "برعي"، خلال اجتماع اتحاد المستثمرين اليوم الأربعاء، إلى أن البنوك مازالت تضع العقبات أمام المستثمرين إذ إن سعر الفائدة وتعامل البنوك حال دون تحقيق المستهدف من مبادرة الـ 5% والتي أعلن عنها البنك المركزي أوائل يناير 2016.

وأضاف "برعي"، أن تضارب الاختصاصات وتعدد الجهات المعنية بالصناعة مشكلة أخرى تواجه المصنعين، فمن المفترض أن مقابلة رئيس الوزراء تغني عن مقابلة كل وزير على حدة باعتبار تحويله الأمر للوزير المختص وهو ما لا يحدث ويتطلب طرح المشكلات مقابلة كل وزير على حدة.

أكد "برعي"، أن حل مشاكل الـ 7000 مصنع المغلقة ستدفع الاقتصاد المصري للأمام والتهاون في حلها سيزيد من عددها.

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