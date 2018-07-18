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رياضة

تقديم موعد سفر بعثة فريق الكرة بالإسماعيلى المتوجهة لسلطنة عمان

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:30 م
صدى البلد
نور عادل
تقرر تقديم موعد سفر بعثة فريق الكرة الأول بالإسماعيلى المتوجهة لسلطنة عمان إلى غد الخميس بدلا من الجمعة نظرا لضيق الوقت.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانا صباحيا فى السابعة من صباح الغد قبل أن يتم السفر للقاهرة فى الواحدة ظهرا تمهيدا لاستقلال الطائرة فى تمام السادسة مساء.

ويستهل الفريق مشواره بمواجهة الصفاقسى التونسى يوم الأحد المقبل على أن يلتقى الفريق الفائز نظيره من لقاء النصر العمانى والغرافة القطرى لتحديد المركزين الأول والثانى.

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