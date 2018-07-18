رئيس رابطة الليجا يكشف عن رأيه برحيل رونالدو عن ريال مدريد

كشف رئيس رابطة "الليجا"، خافيير تيباس، عن رأيه برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد والانتقال لصفوف يوفنتوس الإيطالي.



وقال تيباس: "كريستيانو سيربح مبلغا أكبر في إيطاليا عن هنا، أعتقد أن من الأفضل ماديًا بالنسبة له أن يذهب إلى إيطاليا،



وأضاف: "هنا في إسبانيا لدينا مشاكل مع المنافسة المالية من بين الدوريات الكبرى، إسبانيا يعاني فيها اللاعبون من أسوأ أوضاع مع الضرائب".