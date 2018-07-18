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رياضة

رئيس رابطة الليجا يكشف عن رأيه برحيل رونالدو عن ريال مدريد

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:22 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف رئيس رابطة "الليجا"، خافيير تيباس، عن رأيه برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد والانتقال لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

وقال تيباس: "كريستيانو سيربح مبلغا أكبر في إيطاليا عن هنا، أعتقد أن من الأفضل ماديًا بالنسبة له أن يذهب إلى إيطاليا،

وأضاف: "هنا في إسبانيا لدينا مشاكل مع المنافسة المالية من بين الدوريات الكبرى، إسبانيا يعاني فيها اللاعبون من أسوأ أوضاع مع الضرائب".

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