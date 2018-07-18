70 رجل أعمال مصريا ولبنانيا يزورون مركز خدمات المستثمرين.. إشادات بإجراءات الهيئة العامة للاستثمار لتطوير الخدمات.. رئيس لجنة الصناعة: مصر اتخذت خطوات حثيثة لتحسين مناخ الاستثمار

المصرية اللبنانية تعمل منذ 26 عامًا على زيادة الاستثمارات اللبنانية فى مصر

السفير على الحلبي:

لبنان تتطلع إلى تعميق العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع مصر

رئيس لجنة الصناعة:

مصر اتخذت خطوات حثيثة لتيسير الإجراءات والتراخيص

زوبع: