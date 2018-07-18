70 رجل أعمال مصريا ولبنانيا يزورون مركز خدمات المستثمرين.. إشادات بإجراءات الهيئة العامة للاستثمار لتطوير الخدمات.. رئيس لجنة الصناعة: مصر اتخذت خطوات حثيثة لتحسين مناخ الاستثمار

فتح الله فوزى:
المصرية اللبنانية تعمل منذ 26 عامًا على زيادة الاستثمارات اللبنانية فى مصر
السفير على الحلبي:
السفير على الحلبي:
لبنان تتطلع إلى تعميق العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع مصر
رئيس لجنة الصناعة:
رئيس لجنة الصناعة:
مصر اتخذت خطوات حثيثة لتيسير الإجراءات والتراخيص
زوبع:
زوبع:
مصر حريصة على الارتقاء بأطر التعاون وتذليل أي عقبات أمام رجال الأعمال
زار وفد من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي يرافقه 70 رجال أعمال مصريا ولبنانيا أمس مركز خدمات المستثمرين بمدينة نصر وذلك لتعريف مجتمع الأعمال بالبلدين بالدور الذى يقوم به مركز خدمات المستثمرين والتعرف على مناخ الاستثمار فى مصر وإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة مؤخرًا، بحضور السفير على الحلبى، سفير دولة لبنان لدى مصر.
وعقد الوفد لقاءٍ موسعًا مع منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار وتم مناقشة سبل فتح آفاق جديدة لتنشيط الاستثمارات المستهدفة بين البلدين واستعراض الخريطة الاستثمارية والتى تضم 1000 فرصة استثمارية وأهم المؤشرات الاقتصادية والمزايا التنافسية للاستثمار فى مصر بالاضافة إلى الارشادات الخاصة بتأسيس الشركات والخدمات الالكترونية والحوافز المقدمة للمستثمرين.
وأشاد المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بما اتخذته الهيئة العامة للاستثمار من إجراءات لتطوير الخدمات المُقدمة للمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية ما يتم من تهيئة البيئة التشريعية فى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، لإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب.
وأضاف فوزى أن الجمعية المصرية اللبنانية تعمل منذ 26 عامًا على زيادة الاستثمارات اللبنانية فى مصر والتى تُقدر حاليًا 5 مليارات دولار وذلك من خلال حرصها الدائم على اقامة منتدى أعمال سنوي مشترك ،ووجهه الدعوة للرئيس الهيئة العامة للاستثمار مني زوبع لحضور منتدي الأعمال المصري اللبنانى الذى ستقوم الجمعية بتنظيمه فى 28 من شهر سبتمبر المقبل،ويهدف لجذب المزيد من الاستثمارات اللبنانية إلى مصر.
وأكد السفير على الحلبى سفير لبنان لدى القاهرة على عمق العلاقات السياسية المصرية-اللبنانية، مشيرًا إلى أن بلاده تتطلع إلى تعميق العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع مصر فى المرحلة المقبلة لتصبح على مستوى عمق وتميز العلاقات السياسية والاجتماعية والشعبية بين البلدين الشقيقين، خاصةً مع توافر الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.
وأشاد الحلبى، بجهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى دعم الاستثمارات اللبنانية بمصر، مؤكدًا دعم الدبلوماسية اللبنانية لجهود تنشيط الاستثمارات بين البلدين، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، على أن الاستثمار هو عصب الاقتصاد والسبيل لتحقق النمو الاقتصادى فى مصر وكافة دول العالم، مشيرًا إلى أن جميع المؤشرات والتقارير الدولية وارقام التجارة تؤكد على أن مصر فى الاتجاه الصحيح وتسعى الدولة نحو النهوض بكافة القطاعات.
واضاف أن تدشين مراكز خدمات المستثمرين الجديدة يؤكد على أهتمام القيادة السياسية واجهزة الدولة بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص وانهاء اجراءات تأسيس الشركات فى وقت قياسى وخلال 24 ساعة.
وأكد زنتوت على حرص الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على التعاون الدائم مع الهيئة فى وضع الحلول والمقترحات للمشكلات التى تواجه المستثمرين اللبنانيين والمصريين من أجل النهوض بالصناعة وجذب الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري.
وأكد محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة وعضو اللجنة الاقتصادية بالجمعية، أن مصر اتخذت خطوات حثيثة من أجل تحسين مناخ الاستثمار وفى مقدمتها تيسير الاجراءات والتراخيص على المستثمرين وهو ما يعد حافز كبير للاستثمار الاجنبى فى مصر.
وشدد الحوت على أهمية إيجاد آلية تضمن تيسير اجراءات المستثمرين مع المحليات والتى ما زالت تمثل عقبة كبيرة أمام الشركات خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تبسيط وسرعة انهاء الاشترطات الخاصة الحماية المدنية والدفاع المدنى بالتعاون مع هيئة الاستثمار ، مطالبًا بالاسراع فى إعادة النظر فى القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية والعلامة التجارية للتصدي للغش التجاري، لافتا إلى أن الشركات الوهمية والمقلدة للعلامات التجارية تحقق ارباح كبيرة على حساب الشركات الرسمية.
وأكدت منى زوبع، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن حضور هذه النخبة المتميزة من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وحرصهم على زيارة هيئة الاستثمار المصرية للتعرف على مناخ الاستثمار بمصر يعبر عن مدى الحرص على التعاون الوثيق بين مجتمع الأعمال فى البلدين الشقيقين، وعلى التنسيق والتواصل الإيجابى والفعال بين الجمعية المصرية اللبنانية والهيئة العامة للاستثمار بما يخدم منظومة الاستثمار ومستهدفات التنمية فى البلدين.
ولفت زوبع إلى حرص جميع القائمين على منظومة الاستثمار بمصر على تقديم أفضل خدمة ممكنة لكافة المستثمرين، فى ضوء توجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وذلك بهدف خلق وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار فى مصر ولتشجيع المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية على التوسع بمشروعاتها فى السوق المصرية.
وأشادت منى زوبع بالعلاقات القوية المُمتدة بين لبنان ومصر، والتى ازدادت قوة بدعم البعثة الدبلوماسية اللبنانية، وعلى رأسها جهود السفير على الحلبى سفير لبنان بالقاهرة.
وخلال اللقاء، تم استعراض مختلف أوجه العلاقات بين البلدين لاسيما فى مجالات الاستثمار، حيث استعرضت الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار الخدمات الجديدة المُقدمة للمستثمرين، وعلى رأسها خريطة مصر الاستثمارية والتطوير المؤسسى الذى يتم حاليًا فى مركز خدمات المستثمرين، فضلًا عن التشريعات الاستثمارية الجديدة، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد وقوانين الإفلاس والشركات والضمانات المنقولة، والتى من شأنها خلق فرص واعدة للاستثمار..وأشارت منى زوبع إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعد أول هيئة حكومية فى مصر تُقدم حاليًا خدمتى التوقيع والسداد الإلكترونيين.
رحبت الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتلقى مقترحات رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وتبادل الخبرات لدعم خطط التعاون الاستثمارى بين الجانبين، بما يصب فى صالح منظومة الاستثمار بمصر، مؤكدةً أن هيئة الاستثمار تحرص على التواصل الإيجابى والفعال مع مجتمع الأعمال، من أجل تطوير وتحسين منظومة العمل وفق خطة عمل الهيئة، وبما يخدم مختلف الأطراف.
وأشارت زوبع، إلى حرص الهيئة على الارتقاء بأطر التعاون الثنائية فى مجال الاستثمار وتذليل أية عقبات أمام رجال الأعمال، مؤكدةً ضرورة الاستمرار فى العمل على زيادة التواصل بين رجال الأعمال فى البلدين، واستغلال الشركات للفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة، بما فى ذلك المشروعات القومية الكبرى التى تتم حاليًا فى مصر، ما من شأنه أن يسهم فى تحقيق طفرة فى مجال التعاون الاستثمارى والاقتصادى، لاسيما فى ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة بين مصر والعديد من التجمعات الإفريقية التى تمثل نافذة لأسواق جديدة وتسهم فى زيادة حجم صادرات المشروعات الاستثمارية فى البلدين.
حضر اللقاء 70 رجل أعمال من مصر ولبنان بحضور السفير علي الحلبي سفير لبنان والمهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية وعلاء الزهيرى الأمين العام وعمر بلبع رئيس لجنة الاعلام واحمد طيبة ، أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية ومحمد الحوت رئيس لجنة الصناعة ولفيف من رجال الاعمال المصريين واللبنانيين.
زار وفد من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي يرافقه 70 رجال أعمال مصريا ولبنانيا أمس مركز خدمات المستثمرين بمدينة نصر وذلك لتعريف مجتمع الأعمال بالبلدين بالدور الذى يقوم به مركز خدمات المستثمرين والتعرف على مناخ الاستثمار فى مصر وإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة مؤخرًا، بحضور السفير على الحلبى، سفير دولة لبنان لدى مصر.
وعقد الوفد لقاءٍ موسعًا مع منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار وتم مناقشة سبل فتح آفاق جديدة لتنشيط الاستثمارات المستهدفة بين البلدين واستعراض الخريطة الاستثمارية والتى تضم 1000 فرصة استثمارية وأهم المؤشرات الاقتصادية والمزايا التنافسية للاستثمار فى مصر بالاضافة إلى الارشادات الخاصة بتأسيس الشركات والخدمات الالكترونية والحوافز المقدمة للمستثمرين.
وأشاد المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بما اتخذته الهيئة العامة للاستثمار من إجراءات لتطوير الخدمات المُقدمة للمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية ما يتم من تهيئة البيئة التشريعية فى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، لإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب.
وأضاف فوزى أن الجمعية المصرية اللبنانية تعمل منذ 26 عامًا على زيادة الاستثمارات اللبنانية فى مصر والتى تُقدر حاليًا 5 مليارات دولار وذلك من خلال حرصها الدائم على اقامة منتدى أعمال سنوي مشترك ،ووجهه الدعوة للرئيس الهيئة العامة للاستثمار مني زوبع لحضور منتدي الأعمال المصري اللبنانى الذى ستقوم الجمعية بتنظيمه فى 28 من شهر سبتمبر المقبل،ويهدف لجذب المزيد من الاستثمارات اللبنانية إلى مصر.
وأكد السفير على الحلبى سفير لبنان لدى القاهرة على عمق العلاقات السياسية المصرية-اللبنانية، مشيرًا إلى أن بلاده تتطلع إلى تعميق العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع مصر فى المرحلة المقبلة لتصبح على مستوى عمق وتميز العلاقات السياسية والاجتماعية والشعبية بين البلدين الشقيقين، خاصةً مع توافر الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.
وأشاد الحلبى، بجهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى دعم الاستثمارات اللبنانية بمصر، مؤكدًا دعم الدبلوماسية اللبنانية لجهود تنشيط الاستثمارات بين البلدين، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، على أن الاستثمار هو عصب الاقتصاد والسبيل لتحقق النمو الاقتصادى فى مصر وكافة دول العالم، مشيرًا إلى أن جميع المؤشرات والتقارير الدولية وارقام التجارة تؤكد على أن مصر فى الاتجاه الصحيح وتسعى الدولة نحو النهوض بكافة القطاعات.
واضاف أن تدشين مراكز خدمات المستثمرين الجديدة يؤكد على أهتمام القيادة السياسية واجهزة الدولة بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص وانهاء اجراءات تأسيس الشركات فى وقت قياسى وخلال 24 ساعة.
وأكد زنتوت على حرص الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على التعاون الدائم مع الهيئة فى وضع الحلول والمقترحات للمشكلات التى تواجه المستثمرين اللبنانيين والمصريين من أجل النهوض بالصناعة وجذب الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري.
وأكد محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة وعضو اللجنة الاقتصادية بالجمعية، أن مصر اتخذت خطوات حثيثة من أجل تحسين مناخ الاستثمار وفى مقدمتها تيسير الاجراءات والتراخيص على المستثمرين وهو ما يعد حافز كبير للاستثمار الاجنبى فى مصر.
وشدد الحوت على أهمية إيجاد آلية تضمن تيسير اجراءات المستثمرين مع المحليات والتى ما زالت تمثل عقبة كبيرة أمام الشركات خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تبسيط وسرعة انهاء الاشترطات الخاصة الحماية المدنية والدفاع المدنى بالتعاون مع هيئة الاستثمار ، مطالبًا بالاسراع فى إعادة النظر فى القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية والعلامة التجارية للتصدي للغش التجاري، لافتا إلى أن الشركات الوهمية والمقلدة للعلامات التجارية تحقق ارباح كبيرة على حساب الشركات الرسمية.
وأكدت منى زوبع، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن حضور هذه النخبة المتميزة من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وحرصهم على زيارة هيئة الاستثمار المصرية للتعرف على مناخ الاستثمار بمصر يعبر عن مدى الحرص على التعاون الوثيق بين مجتمع الأعمال فى البلدين الشقيقين، وعلى التنسيق والتواصل الإيجابى والفعال بين الجمعية المصرية اللبنانية والهيئة العامة للاستثمار بما يخدم منظومة الاستثمار ومستهدفات التنمية فى البلدين.
ولفت زوبع إلى حرص جميع القائمين على منظومة الاستثمار بمصر على تقديم أفضل خدمة ممكنة لكافة المستثمرين، فى ضوء توجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وذلك بهدف خلق وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار فى مصر ولتشجيع المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية على التوسع بمشروعاتها فى السوق المصرية.
وأشادت منى زوبع بالعلاقات القوية المُمتدة بين لبنان ومصر، والتى ازدادت قوة بدعم البعثة الدبلوماسية اللبنانية، وعلى رأسها جهود السفير على الحلبى سفير لبنان بالقاهرة.
وخلال اللقاء، تم استعراض مختلف أوجه العلاقات بين البلدين لاسيما فى مجالات الاستثمار، حيث استعرضت الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار الخدمات الجديدة المُقدمة للمستثمرين، وعلى رأسها خريطة مصر الاستثمارية والتطوير المؤسسى الذى يتم حاليًا فى مركز خدمات المستثمرين، فضلًا عن التشريعات الاستثمارية الجديدة، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد وقوانين الإفلاس والشركات والضمانات المنقولة، والتى من شأنها خلق فرص واعدة للاستثمار..وأشارت منى زوبع إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعد أول هيئة حكومية فى مصر تُقدم حاليًا خدمتى التوقيع والسداد الإلكترونيين.
رحبت الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتلقى مقترحات رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وتبادل الخبرات لدعم خطط التعاون الاستثمارى بين الجانبين، بما يصب فى صالح منظومة الاستثمار بمصر، مؤكدةً أن هيئة الاستثمار تحرص على التواصل الإيجابى والفعال مع مجتمع الأعمال، من أجل تطوير وتحسين منظومة العمل وفق خطة عمل الهيئة، وبما يخدم مختلف الأطراف.
وأشارت زوبع، إلى حرص الهيئة على الارتقاء بأطر التعاون الثنائية فى مجال الاستثمار وتذليل أية عقبات أمام رجال الأعمال، مؤكدةً ضرورة الاستمرار فى العمل على زيادة التواصل بين رجال الأعمال فى البلدين، واستغلال الشركات للفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة، بما فى ذلك المشروعات القومية الكبرى التى تتم حاليًا فى مصر، ما من شأنه أن يسهم فى تحقيق طفرة فى مجال التعاون الاستثمارى والاقتصادى، لاسيما فى ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة بين مصر والعديد من التجمعات الإفريقية التى تمثل نافذة لأسواق جديدة وتسهم فى زيادة حجم صادرات المشروعات الاستثمارية فى البلدين.
حضر اللقاء 70 رجل أعمال من مصر ولبنان بحضور السفير علي الحلبي سفير لبنان والمهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية وعلاء الزهيرى الأمين العام وعمر بلبع رئيس لجنة الاعلام واحمد طيبة ، أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية ومحمد الحوت رئيس لجنة الصناعة ولفيف من رجال الاعمال المصريين واللبنانيين.