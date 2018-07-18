ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

نيفين جامع: نولي اهتماما خاصا بالمشروعات الإنتاجية.. فيديو

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:15 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك اهتماما خاصا بالمشروعات الإنتاجية، مشيرة إلى أنه يجب التكثيف من الإنتاج المصري.

وأضافت جامع، في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الجهاز يقدم تمويلات لدعم شراء سيارات النقل المبردة ببضائعها.

وأوضحت رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك إقبالا من السيدات على المشروعات متناهية الصغر، مشيرة إلى أن المشروعات متناهية الصغر، منها مشروعات يتم تنفيذها في المنزل، مؤكدة أن المرأة لديها إحساس بالمسؤولية.

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ يرد بعنف على المتربصين بالأهلي .. فيديو

حريق بمطار هيثرو البريطاني يتسبب في توقف حركة الملاحة

إحالة أعضاء مجلس النواب العراقي إلى التقاعد

أسامة ربيع: انتظام الملاحة بقناة السويس ولا خسائر من حادث التصادم

نجاة نائب الرئيس اليمني من محاولة اغتيال ومقتل صهره

6 معلومات لا يعرفها سوى الأطباء لخسارة الوزن

3 مدن مصرية و2 إماراتية على قائمة أجمل 10 وجهات سياحية بالعالم

الزمالك يوثق عقد باسم مرسي..ومرتضى يتخذ قرارين بشأنه

رئيس رابطة الليجا يكشف عن رأيه برحيل رونالدو عن ريال مدريد

شاهد.. لحظة تحطم طائرة عقب دقائق من إقلاعها في جنوب أفريقيا

الأهلي يعتذر عن المشاركة في بطولة العالم لأندية كرة اليد بسبب قطر

اكتشاف 500 قطعة أثرية أسفل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..صور

لماذا يقتل المسئولون أحلام شباب مدينة الخزف بالفيوم .. فيديو

مفاجأة .. روسية تشبه ترامب

سعر صادم لحذاء ملكة إسبانيا.. صور

رقيقة خجولة وقوية عند اللزوم.. لماذا بدأت فتيات سيناء في لعب المصارعة.. فيديو وصور

فيديو

نيفين جامع: الحصول على أكثر من قرض في هذه الحالة .. فيديو
نيفين جامع: نولي اهتماما خاصا بالمشروعات الإنتاجية.. فيديو
طريقة تحضير مكرونة محشية للشيف نجلاء الشرشابي
البترول: نجحنا في توقيع 89 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية.. فيديو
بدء حجز الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟