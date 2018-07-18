نيفين جامع: نولي اهتماما خاصا بالمشروعات الإنتاجية.. فيديو

قالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك اهتماما خاصا بالمشروعات الإنتاجية، مشيرة إلى أنه يجب التكثيف من الإنتاج المصري.



وأضافت جامع، في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الجهاز يقدم تمويلات لدعم شراء سيارات النقل المبردة ببضائعها.



وأوضحت رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك إقبالا من السيدات على المشروعات متناهية الصغر، مشيرة إلى أن المشروعات متناهية الصغر، منها مشروعات يتم تنفيذها في المنزل، مؤكدة أن المرأة لديها إحساس بالمسؤولية.

