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رياضة

لاعبو المنتخب الفرنسي يحتفلون في شوارع باريس بـ كأس العالم

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:37 م
بوجبا
بوجبا
ياسمين تيسير
أعرب بول يوجبا نجم فريق مانشيستر يونايتد الانجليزي و المنتخب الفرنسي عن سعادته البالغه بتتويج المنتخب الفرنسي بلقب مونديال روسيا 2018 حيث حرص على الغناء بوسط شوارع باريس مع لاعبي المنتخب احتفالا باللقب الغالي

و نشر الحساب الرسمي للفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " مقطع فيديو لبوجبا و هو يغني مع لاعبي المنتخب الفرنسي

و يذكر ان المنتخب الفرنسي فاز امام كرواتيا بنتيجه 4-2 في نهائي مونديال روسيا 2018 و حقق اللقب للمرة الثانيه في تاريخه

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