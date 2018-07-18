لاعبو المنتخب الفرنسي يحتفلون في شوارع باريس بـ كأس العالم

أعرب بول يوجبا نجم فريق مانشيستر يونايتد الانجليزي و المنتخب الفرنسي عن سعادته البالغه بتتويج المنتخب الفرنسي بلقب مونديال روسيا 2018 حيث حرص على الغناء بوسط شوارع باريس مع لاعبي المنتخب احتفالا باللقب الغالي



و نشر الحساب الرسمي للفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " مقطع فيديو لبوجبا و هو يغني مع لاعبي المنتخب الفرنسي



و يذكر ان المنتخب الفرنسي فاز امام كرواتيا بنتيجه 4-2 في نهائي مونديال روسيا 2018 و حقق اللقب للمرة الثانيه في تاريخه