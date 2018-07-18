ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مؤتمر الإعلاميين ينتهي مبكراً بسبب مهاجة الكنيسي

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:30 م
صدى البلد
الديب ابوعلى
شهد المؤتمر الصحفي لنقابة الإعلاميين للإعلان عن الدفعة الأولى من المقبولين بعضوية النقابة والبالغ عددهم 300 عضوية، حالة من الهرج والخروج على النص والتي عجلت بإنهاء المؤتمر مبكرًا. 

وقام إعلامي سابق بإذاعة الشباب والرياضة يدعي عماد الدين حسن بمقاطعة المؤتمر ومهاجمة رئيس اللجنة الإعلامي حمدي الكنيسي.. كذلك لم يكن تنظيم المؤتمر جيدًا.

يذكر أن اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين قد أعلنت خلال مؤتمر صحفي عن الدفعة الأولى من المقبولين لعضوية النقابة والبالغ عددهم 300 عضوية، كذلك الإعلان عن التصميم الخاص بكارنيه النقابة.

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة تحطم طائرة عقب دقائق من إقلاعها في جنوب أفريقيا

الزمالك يوثق عقد باسم مرسي..ومرتضى يتخذ قرارين بشأنه

والد نيمار يحسم قضية رحيل نجله عن سان جيرمان

تعرف على سر وفاة الحارس الشخصي لترامب

غرق قارب يحمل 160 مهاجرا قبالة شمال قبرص

مستبعدو الزمالك يؤدون تدريبات تأهيلية وبدنية بالنادي ..صور

مي سليم بعد طلاقها من وليد فواز: أفتخر بأخلاقك

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

جدل في كرواتيا بسبب رسالة منسوبة للمدير الفني للمنتخب

مؤتمر الإعلاميين ينتهي مبكراً بسبب مهاجة الكنيسي

10 معلومات عن تابوت الاسكندرية المكتشف.. صور

السيطرة على حريق محدود في أرامكو السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..صور

لماذا يقتل المسئولون أحلام شباب مدينة الخزف بالفيوم .. فيديو

مفاجأة .. روسية تشبه ترامب

سعر صادم لحذاء ملكة إسبانيا.. صور

رقيقة خجولة وقوية عند اللزوم.. لماذا بدأت فتيات سيناء في لعب المصارعة.. فيديو وصور

فيديو

نيفين جامع: الحصول على أكثر من قرض في هذه الحالة .. فيديو
نيفين جامع: نولي اهتماما خاصا بالمشروعات الإنتاجية.. فيديو
طريقة تحضير مكرونة محشية للشيف نجلاء الشرشابي
البترول: نجحنا في توقيع 89 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية.. فيديو
بدء حجز الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟