مؤتمر الإعلاميين ينتهي مبكراً بسبب مهاجة الكنيسي

شهد المؤتمر الصحفي لنقابة الإعلاميين للإعلان عن الدفعة الأولى من المقبولين بعضوية النقابة والبالغ عددهم 300 عضوية، حالة من الهرج والخروج على النص والتي عجلت بإنهاء المؤتمر مبكرًا.





وقام إعلامي سابق بإذاعة الشباب والرياضة يدعي عماد الدين حسن بمقاطعة المؤتمر ومهاجمة رئيس اللجنة الإعلامي حمدي الكنيسي.. كذلك لم يكن تنظيم المؤتمر جيدًا.



