نيفين جامع: الحصول على أكثر من قرض في هذه الحالة .. فيديو

قالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إنه إذا توافرت الجدية لدى صاحب المشروع، وتعرض لأي تعثر في سداد القرض، يقدم الجهاز تسهيلات متعددة بشرط توافر الجدية، وتحمل المسئولية.



وأضافت جامع، في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه يمكن لشخص واحد صاحب مشروع أن يحصل على أكثر من قرض، فمن الممكن أن يكون قد حصل على قرض لبداية المشروع، وقرر الحصول على قرض جديد للتوسع في المشروع.



وأوضحت رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، انه يمكن للزوج أن يحصل على قرض، والزوجة أيضا تحصل على قرض آخر، ولكن يجب أن يختلف الضامن للزوج والزوجة، على ألا يكون الضامن واحدا للزوجين.



