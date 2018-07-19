هشام الشاعر: تأخر سن الزواج للسيدات بمصر يحول دون تكرار الحمل

كشف الدكتور هشام الشاعر استشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري والعقم بكلية طب جامعة القاهرة، أن تأخر سن الزواج للأنثى لا يؤثر سلبا على عملية الحمل والولادة ولكنه يقلل من فرص الإنجاب مع تقدم العمر.





وأضاف "الشاعر"، أنه ووسط تأخر الزواج بسبب الأزمات الاقتصادية والمغالاة في المهر والطلبات لدي أهل العروس أصبحت مشكلة حدوث زواج في سن متأخر يصيب الكثير من الفتيات بالقلق تحسبًا لوجود أعراض أو موانع تحول دون حدوث حمل أو حتي تكراره.



