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مرأة

هشام الشاعر: تأخر سن الزواج للسيدات بمصر يحول دون تكرار الحمل

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:50 ص
صدى البلد
علا أحمد
كشف الدكتور هشام الشاعر استشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري والعقم بكلية طب جامعة القاهرة، أن تأخر سن الزواج للأنثى لا يؤثر سلبا على عملية الحمل والولادة ولكنه يقلل من فرص الإنجاب مع تقدم العمر.

وأضاف "الشاعر"، أنه ووسط تأخر الزواج بسبب الأزمات الاقتصادية والمغالاة في المهر والطلبات لدي أهل العروس أصبحت مشكلة حدوث زواج في سن متأخر يصيب الكثير من الفتيات بالقلق تحسبًا لوجود أعراض أو موانع تحول دون حدوث حمل أو حتي تكراره.

وأشار إلى أن معدلات الحمل لدي المصريات تختلف باختلاف سن الزواج، مشيرًا إلي أن الحفاظ علي الصحة من قبل الأنثى يساهم في حدوث حمل سليم حتي في سن متأخر، مع الأخذ بالاعتبار بعض النصائح المهمة التي تتعلق بآليات الحفاظ علي الرحم والعناية بالصحة.

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