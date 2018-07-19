تنسيق الجامعات 2018.. يوم حافل لطلاب الثانوية العامة منح زويل والقاهرة للأوائل والمرحلة الأولى بالمنتصف ومفاجأة لطلاب سيناء

70 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى

تخفيض الحد الأدنى لطلاب شمال سيناء 2% بالجامعات الحكومية

زيادة أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات بنسبة 10%



في الوقت ذاته قدمت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا منح كاملة لأوائل الثانوية العامة المصرية 2018، كما أعلنت الحكومة المصرية تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية فقط بنسبة 2% لطلاب شمال سيناء، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإلكتروني أبرز ما جاء بملف التعليم العالي والبحث العلمي على مدار اليوم.



70 ألف عملية تسجيل إلكتروني



ففي هذا الصدد، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على تنسيق قبول الجامعات 2018، أن عدد طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى الذين سجلوا رغباتهم بتنسيق الجامعات 2018، بلغ نحو 70 ألف طالب وطالبة منذ فتح باب التسجيل حتى الآن.



ويأتي الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابي 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر83539 طالبًا، 126807 طلاب.



منح طلابية



كرمت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، الأربعاء، أوائل الثانوية العامة المصرية ودعوتهم للتقديم للدراسة بالمدينة مع إعفاء الطلبة الأوائل من رسوم الامتحانات واستمارات الالتحاق، وذلك بشرط اجتياز اختبارات القبول بها.



فيما أعلن الدكتور سيد تاج الدين، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، موافقة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، على تقديم منح تفوق مجانية للطلاب الخمسين الأوائل على شعبة الرياضيات بشهادة الثانوية العامة 2018، وذلك بجميع برامج الكلية.



تخفيض الحد الأدنى لطلاب شمال سيناء 2% بالجامعات الحكومية



أعلن مجلس الوزارء المصري موافقته على طلب تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بحد أقصى 2% للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2017/2018، بمحافظة شمال سيناء (هذا العام فقط).



وجاء هذا القرار لمراعاة لحالة الضرورة والظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظة شمال سيناء، وبهدف عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص لاختلاف الظروف العملية للدراسة والامتحان المقرر للحصول على الشهادة مناط الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا، على أن يتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع الضوابط الخاصة بذلك.



وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، لـ "صدى البلد"، ، إن هذا القرار جاء بموافقة مجلس الوزراء نظرا لما تمر به هذه المحافظة من ظروف استثنائية، مما ترتب عليه تخفيض الحد الأدني للقبول لهم، وأن هذا التخفيض يطبق على طلاب شمال سيناء فقط.

زيادة أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات بنسبة 10%.



فيما كشف مصدر مطلع باللجنة العليا للتنسيق، أن اللجنة أقرت زيادة أعداد الطلاب بالجامعات، في العام الجامعي الجديد 2018 - 2019، بنسبة 10% عن العام الماضي.



وقال المصدر إن اللجنة العليا للتنسيق، أكدت الالتزام بأعداد العام الماضي بكليات القمة "الطب - الصيدلة - الهندسة" في الجامعات الحالية، مشيرة إلى أن أعدادهم تم تحديدها في لجان القطاع الخاصة بكل كلية، بخلاف الأعداد التي يتم قبولها بكليات القمة الجديدة التي تم افتتاحها هذا العام فتستقبل أعدادا أكثر.



وأكد أنه بالنسبة لزيادة الأعداد بالجامعات، بالعام الدراسي الجديد، فمن المنتظر أن تتم زيادة الحد الأدنى للقبول بكليات القمة عن العام الماضي بنسبة تتراوح بين نصف درجة ودرجة، وذلك يرجع إلى نسبة النجاح العالية لطلاب الثانوية العامة هذا العام وزيادة عدد الطلاب الحاصلين على مجموع أكثر من 95% عن كل عام، لافتة إلى أنه سيتم وضع الحدود الدنيا للقبول بالجامعات في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات القادم السبت المقبل.





واصل مكتب التنسيق فتح باب التسجيل الإلكتروني لليوم الثالث على التوالي لطلاب الثانوية العامة المصرية بتنسيق الجامعات 2018 لتنتصف المرحلة الأولى بأيام التسجيل، حيث من المقرر إغلاق باب التسجيل الإلكتروني بتنسيق 2018 مساء يوم الجمعة المقبل.