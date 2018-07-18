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محافظات

بالأسماء .. ننشر أوائل بكالوريوس الطب البيطرى بجامعة بنها

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:29 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إبراهيم الهوارى
اعتمد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها نتيجة بكالوريوس كلية الطب البيطرى هذا العام بنسبة نجاح 94.2 % على مستوى الاقسام العلمية بالكلية

وينشر "صدى البلد" اسماء الطلاب الأوائل على مستوى الامتحانات حيث حصل 32 طالبًا وطالبه درجه الامتياز مع مرتبه الشرف في الامتحانات كما حصل 36 طالبًا وطالبه عل درجه جيد جدًا مع مرتبه الشرف، و46 حصلوا علي درجه جيد جدًا و84 على تقدير جيد و46 على تقدير مقبول

وقال الدكتور محمدي غانم عميد الكليه أن هذه النتائج لم تحدث علي مدي تاريخ الكليه مشيرا الى أن اجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات البكالوريوس بلغ 259 طالبًا وطالبه، حقق معظمهم درجات مرتفعه وجاءت لنتائج مجملها متميزه وغير مسبوقه

واشار غانم الى أنه سيتم التواصل مع الجهات المعنيه لايجاد فرص عمل متميزه لهؤلاء الطلاب المتفوقين.
بالأسماء .. ننشر أوائل بكالوريوس الطب البيطرى بجامعة بنها

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