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أخبار العالم

البرلمان اللبناني يدرس تشريع زراعة الحشيش

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:22 م
زراعة الحشيش في لبنان
زراعة الحشيش في لبنان
أحمد محرم
نقلت صحيفة "سبق" السعودية عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إعلانه أن المجلس النيابي يجهز لإقرار القوانين اللازمة لتشريع زراعة الحشيش المحظورة، في إطار جهود رسمية للنهوض بالاقتصاد المتردي في البلاد.

وبحسب الصحيفة، يأتي هذا الإعلان بعد اقتراح شركة استشارات عالمية مكلفة بوضع خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، بتشريع زراعة الحشيش للاستخدام الطبي، والتي كانت تعد قبل عقود صناعة تدر ملايين الدولارات قبل أن تجرمها السلطات.

في سياق متصل، أبلغ "بري" السفيرة الأمريكية في لبنان "إليزابيث ريتشارد"، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، أن المجلس النيابي بصدد التحضير لدراسة وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيش وتصنيعه للاستعمالات الطبية، على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأمريكية.

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