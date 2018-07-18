ننشر رد هيئة الاستثمار على توصيات اتحاد المستثمرين لتحسين الاقتصاد.. مستند

حصل موقع صدى البلد على رد الهيئة العامة للاستثمار، على توصيات اتحاد جمعيات المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار ومواجهة العقبات التي تواجه المستثمرين.



وتضمنت توصيات اتحاد المستثمرين ضرورة مواجهة تزايد عجز الموازنة العامة على المدى القصير، وتحصيل المتأخرات الضريبية بالإضافة إلى خفض تكلفة التصنيع والاستفادة من مقار الوزارات والهيئات في وسط القاهرة.



وجاء رد الهيئة العامة للاستثمار كالاتي: