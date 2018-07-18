ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

ننشر رد هيئة الاستثمار على توصيات اتحاد المستثمرين لتحسين الاقتصاد.. مستند

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:48 م
منى زوبع رئيس الهيئة
منى زوبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار
علياء فوزي
حصل موقع صدى البلد على رد الهيئة العامة للاستثمار، على توصيات اتحاد جمعيات المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار ومواجهة العقبات التي تواجه المستثمرين.

وتضمنت توصيات اتحاد المستثمرين ضرورة مواجهة تزايد عجز الموازنة العامة على المدى القصير، وتحصيل المتأخرات الضريبية بالإضافة إلى خفض تكلفة التصنيع والاستفادة من مقار الوزارات والهيئات في وسط القاهرة.

وجاء رد الهيئة العامة للاستثمار كالاتي:
ننشر رد هيئة الاستثمار على توصيات اتحاد المستثمرين لتحسين الاقتصاد.. مستند
ننشر رد هيئة الاستثمار على توصيات اتحاد المستثمرين لتحسين الاقتصاد.. مستند
ننشر رد هيئة الاستثمار على توصيات اتحاد المستثمرين لتحسين الاقتصاد.. مستند
ننشر رد هيئة الاستثمار على توصيات اتحاد المستثمرين لتحسين الاقتصاد.. مستند
ننشر رد هيئة الاستثمار على توصيات اتحاد المستثمرين لتحسين الاقتصاد.. مستند

ترشيحاتنا

برج العرب يتزين باللون الأحمر احتفاءً بزيارة الرئيس الصيني

نائب رئيس الوزراء يكشف عدد زوار روسيا خلال كأس العالم 2018

جروس يمنح لاعبي الزمالك راحة خلال معسكر ألمانيا

رئيس رابطة الليجا يكشف عن رأيه برحيل رونالدو عن ريال مدريد

غموض تابوت الإسكندرية يتواصل..وناشيونال جيوجرافيك: بداخله الإسكندر

رينارد يزيد الغموض حول مستقبله مع المغرب

لماذا يقتل المسئولون أحلام شباب مدينة الخزف بالفيوم .. فيديو

أحمد موسى يكشف المصدر الرئيسي للشائعات

فيديو جراف| 5 لاعبين كرة قدم تحولوا لحراس مرمى .. تعرف عليهم

بسبب المخدرات والدعارة والتعدي بالضرب.. هؤلاء الفنانون خلف القضبان

أسرة الحاجة سعدية تستقبلها حملا على الأعناق بمطار القاهرة..فيديو

سعر صادم لفستان نيكول كيدمان.. صورة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

لماذا يقتل المسئولون أحلام شباب مدينة الخزف بالفيوم .. فيديو

فيديو

طرح برومو فيلم Don't Worry, He Won't Get Far on Foot .. فيديو
أحمد موسى يقدم التحية للأهلي لمقاطعة بطولة كرة اليد بقطر.. فيديو
وزير التعليم العالي: 500 ألف طالب سيتقدمون للتنسيق هذا العام .. فيديو
التعليم : لجنة لإعادة تصحيح أوراق طلاب مدارس المتفوقين
عبد الغفار: النظام التعليمي في مصر مميز جدا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟