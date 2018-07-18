متى يسقط النذر عن صاحبه.. فيديو

قال الشيخ حازم جلال الداعية الإسلامي، إنه إذا نذر الإنسان بشيء عليه الوفاء بالنذر، لأن الإنسان هو من أوجب على نفسه، ودين في رقبة صاحبه.



وأضاف "جلال" خلال لقائه على فضائية "المحور" أنه يسقط النذر على من نذر إذا كان فقيرا معدما وإن كان يمر بضائقة مادية إلى أن تفرج عليه.



وتابع": البعض يدعي مثلا "يارب لو الولد نجح هفعل كذا وكذا" لكن الأفضل الدعاء، ولكن إن نذر المؤمن لابد عليه أن يوفى.

