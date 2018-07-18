سفارة مصر بسوريا تنجح في إعادة عائلتين من الغوطة الشرقية إلى القاهرة

صرح القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق "محمد ثروت سليم"، اليوم 18 يوليو الجاري، بأن السفارة المصرية واصلت اتصالاتها والتنسيق مع السلطات السورية لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطن المصري أحمد محمود محمد فرج موسى وأولاده، وزوجته السورية هبة الله القالش بعد إخراجهم من الغوطة الشرقية، وستقوم السفارة بتسفير المواطنين المذكورين إلى أرض الوطن على خطوط الطيران السورية غدًا الخميس الموافق 19 يوليو الجاري.





وكانت السفارة المصرية قد ساعدت في إخراج العائلة المذكورة من الغوطة الشرقية في نهاية شهر مايو الماضي.



