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أخبار البلد

سفارة مصر بسوريا تنجح في إعادة عائلتين من الغوطة الشرقية إلى القاهرة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:23 م
صدى البلد
صرح القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق "محمد ثروت سليم"، اليوم 18 يوليو الجاري، بأن السفارة المصرية واصلت اتصالاتها والتنسيق مع السلطات السورية لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطن المصري أحمد محمود محمد فرج موسى وأولاده، وزوجته السورية هبة الله القالش بعد إخراجهم من الغوطة الشرقية، وستقوم السفارة بتسفير المواطنين المذكورين إلى أرض الوطن على خطوط الطيران السورية غدًا الخميس الموافق 19 يوليو الجاري.

وكانت السفارة المصرية قد ساعدت في إخراج العائلة المذكورة من الغوطة الشرقية في نهاية شهر مايو الماضي.

وأضاف القائم بالأعمال المصري أن السفارة قامت أيضًا بإنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنة المصرية حمدية عبد الحكيم صديق، وأبنائها، بعد خروجهم من منطقة الحجر الأسود، وستقوم بتسفيرهم إلى أرض الوطن على خطوط الطيران السورية يوم الاثنين الموافق 30 يوليو الجاري.

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