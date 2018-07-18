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أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن إنشاء مركز لإيواء اللاجئين في سوريا

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:28 م
عودة اللاجئين السوريين
عودة اللاجئين السوريين الى سوريا
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إنشاء مركز لاستقبال وإيواء اللاجئين السوريين لتسهيل عودتهم إلى وطنهم .

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أوردته، وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "في إطار الجهود الدولية لتقديم المساعدة لإعادة اللاجئين السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة قامت روسيا- بالاتفاق مع القيادة السورية- بإنشاء مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين".

وأشارت الوزارة إلى أن المركز سيكون مسؤولا عن إيصال المساعدات الإنسانية الروسية والدولية، واستعادة خدمات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى في سوريا و مراقبة عمليات عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

وتابعت أنه لتنسيق عمل المركز، تأسس في موسكو مقر وزاري مشترك لوزارة الدفاع والخارجية الروسيتين وبدأ عمله، مشيرة إلى أنها أبلغت أجهزة الأمم المتحدة المعنية وسفارات روسيا في 36 دولة ذات أكبر تواجد للاجئين السوريين بتلك المبادرة.

من جانبه، أعلن مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في بيانه الأول، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 100 ألف شخص عادوا إلى سوريا منذ بداية العام الجاري.

وجاء في بيانه "بلغ إجمالي من عاد إلى الأراضي السورية منذ يناير 2018، 101 ألف و641 شخصا، بينهم 37 ألفا و521 امرأة، و48 ألفا و282 طفلا".

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