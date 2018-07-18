إزالة ناد متعد على حرم نهر النيل في بنها..صور

شنت الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة بنها برئاسة نجوى العشيري حملة، بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية وشرطة المسطحات المائية لإزالة التعديات على أملاك الدولة ونهر النيل.



وأسفرت الحملة عن إزالة ناد مقام على مساحة ١٨ ألفا و٥٠٠ متر، بجانب تعديات على كورنيش النيل وكافيتريات ومراسٍ غير قانونية.



وأشارت رئيس المدينة إلى أنه بعد إزالة التعديات تم تسليم المساحات المستردة للشركة المنفذه لمشروع تطوير الكورنيش وإنشاء شارع مصر حيث يتم استغلالها لصالح المواطنين.

