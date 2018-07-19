التنمية المحلية تنظم ندوة تثقيفية عن الزيادة السكانية والتنمية

تنظم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام بالهيئة للاستعلامات ندوة تثقيفية اليوم الخميس تحت عنوان "الزيادة السكانية والتنمية"، ويحاضر في الندوة د. رنده فخر الدين استشارى الصحة الإنجابية ويدير اللقاء احمد ناقد مدير مركز النيل للاعلام بالقاهرة.





يأتي اختيار موضوع الندوة باعتبار أن الزيادة السكانية أكبر تحدٍ أمام التنمية الاقتصادية حيث تلتهم نتاج النمو الاقتصادى وتؤدى إلى جعل التنمية الاقتصادية تدور في حلقة مفرغة.



