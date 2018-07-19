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أخبار البلد

التنمية المحلية تنظم ندوة تثقيفية عن الزيادة السكانية والتنمية

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:15 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ايمان البكش
تنظم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام بالهيئة للاستعلامات ندوة تثقيفية اليوم الخميس تحت عنوان "الزيادة السكانية والتنمية"، ويحاضر في الندوة د. رنده فخر الدين استشارى الصحة الإنجابية ويدير اللقاء احمد ناقد مدير مركز النيل للاعلام بالقاهرة.

يأتي اختيار موضوع الندوة باعتبار أن الزيادة السكانية أكبر تحدٍ أمام التنمية الاقتصادية حيث تلتهم نتاج النمو الاقتصادى وتؤدى إلى جعل التنمية الاقتصادية تدور في حلقة مفرغة.

وتهدف الندوة التوعية بأهمية تنظيم الأسرة وإعادة التوزيع الجغرافى للسكان من خلال المدن الجديدة وإنشاء مشروعات كثيفة العمالة للاستفادة من هذه الطاقات البشرية وتحويلها لمورد دخل.

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