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محافظات

حرحور: منحة الـ 2% تعكس اهتمام الدولة بأبناء سيناء

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:05 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
احمد صالح
قال اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء،ان منحة الـ2 في المائة التي وافق عليها مجلس الوزراء لطلاب الثانوية والدبلومات الفنية والازهرة تعكس الاهتمام الذي توليه الدولة لابناء سيناء.

مشيرا الي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يؤكد علي ضرورة تذليل العقبات امام طلاب شمال سيناء.

وأشار المحافظ الي أن القرار جاء بعد أن تفهم الجميع المعاناة التي تعرض لها أبناؤنا الطلاب خلال الحرب على الإرهاب ووقوف الدولة جميعها مع أهالي سيناء وان مجلس الوزراء قد تفهم الأوضاع السيئة التي عاشها أبناؤنا الطلاب وتحملهم المعاناة ومجلس النواب الذى ناقش الطلب.

وقال رحمي بكير عضو مجلس النواب، أن مجلس الوزراء وافق على ميزة 2% بناء على الطلب المقدم من النواب بشمال سيناء، موضحا تحويل المنحة إلى المجلس الأعلى للجامعات ليجري الشغل بها.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على طلب تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بحد أقصى 2% للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2017/2018، بمحافظة شمال سيناء (هذا العام فقط). مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظة شمال سيناء.

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