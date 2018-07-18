محافظ القليوبية: انطلاق الموجة العاشرة لإزالة التعديات في 6 مراكز

أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية عن انطلاق الموجة العاشرة من حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والتي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات تقنين خلال الفترة التي أُعلن عنها



جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رؤساء المدن والأحياء وجهات الولاية من الري وحماية النيل والصرف والسكك الحديدية والزراعة وهيئة الأوقاف والآثار ومديرية الأمن"



واوضح المحافظ أن الحملة تستهدف إزالة التعديات في 6 مراكز هي الخانكة وقليوب وطوخ وبنها والقناطر الخيرية وحي غرب شبرا الخيمة وذلك في إطار حملة "حق الشعب" لاسترداد أراضى أملاك الدولة بالتنسيق مع مدير الأمن



وأشار إلى أن هذا يأتي تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استرداد أراضي الدولة دون تهاون

