ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: وزير الداخلية يفتتح قسما للجوازات بمدينة البدرشين

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:14 ص
النائب صبحى الدالى
النائب صبحى الدالى ، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب صبحي الدالي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن وزير الداخلية استجاب للطلب الذى تقدم به منذ فترة بشأن افتتاح قسم للجوازات بمدينة البدرشين ، والذى يخدم 3 مراكز وهى الحوامدية والبدرشين والعياط.

وأضاف "الدالى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يقدم الشكر لوزير الداخلية بعد افتتاحه لقسم الجوازات بمدينة البدرشين، والذي يستهدف التسهيل على المواطنين من كبار السن وتخفيف العبء عليهم وتقصير المسافات، خاصة وأن أهالى البدرشين كانوا يذهبون إلى أكتوبر لكي ينهوا إجراءات الجوازات.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن وزارة الداخلية تقوم بمجهود كبير للتيسير على المواطنين وتقديم كافة الخدمات المحرومين منها، مؤكدا أننا لن نبخل على أهالى دائرتنا فى البدرشين بتوفير كل الخدمات اللازمة لهم.

ترشيحاتنا

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

إلى ربات المنزل.. نصائح للحفاظ على الطعام من التلف أثناء الحر

جروس يمنح لاعبي الزمالك راحة خلال معسكر ألمانيا

مصرع وإصابة 5 أشخاص بينهم عروس بحادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه النيل برشيد

المصري يقتنص تعادلا ثمينا من نهضة بركان المغربي في الكونفدرالية

نائب رئيس الوزراء يكشف عدد زوار روسيا خلال كأس العالم 2018

لهذه الأسباب تواجه السيدات صعوبة إنقاص الوزن بعد سن الـ30 ..فيديو وصور

احتفالا بمئوية أيقونة النضال الإفريقي.. ما لا تعرفه عن حياة نيلسون مانديلا

كريستيانو رونالدو يدمر خطط مانشستر يونايتد وسان جيرمان

صدمة في ليفربول قبل بداية الموسم الجديد

صائد الهاكرز يفبرك خبراً لأحمد موسى على الهواء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

فيديو

مكتب التنسيق: المؤشرات العامة مرتفعة للغاية ..فيديو
السيد الجنزوري: قرارات التعليم العالي سبب أزمة مدارس المتفوقين
حركة تمرد ضد قانون الأسرة: القانون يأخذ مال وأبناء الرجل المنفصل
أحمد موسى: أقدر جهد تركي آل الشيخ وأدعوه لزيارة النادي الأهلي ..فيديو
لهذه الأسباب تواجه السيدات صعوبة إنقاص الوزن بعد سن الـ30 ..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟