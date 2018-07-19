برلماني: وزير الداخلية يفتتح قسما للجوازات بمدينة البدرشين

قال النائب صبحي الدالي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن وزير الداخلية استجاب للطلب الذى تقدم به منذ فترة بشأن افتتاح قسم للجوازات بمدينة البدرشين ، والذى يخدم 3 مراكز وهى الحوامدية والبدرشين والعياط.





وأضاف "الدالى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يقدم الشكر لوزير الداخلية بعد افتتاحه لقسم الجوازات بمدينة البدرشين، والذي يستهدف التسهيل على المواطنين من كبار السن وتخفيف العبء عليهم وتقصير المسافات، خاصة وأن أهالى البدرشين كانوا يذهبون إلى أكتوبر لكي ينهوا إجراءات الجوازات.





وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن وزارة الداخلية تقوم بمجهود كبير للتيسير على المواطنين وتقديم كافة الخدمات المحرومين منها، مؤكدا أننا لن نبخل على أهالى دائرتنا فى البدرشين بتوفير كل الخدمات اللازمة لهم.