تشريعية البرلمان: سنركز على إصدار قوانين الحماية الاجتماعية ومحدودي الدخل

قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة أنجزت خلال دور الانعقاد الثالث بالبرلمان كمًّا كبيرًا من القوانين التي لم يتم إنجازها في أي برلمان مصرى من قبل.





وأكد "الجمل"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة التشريعية بالبرلمان لم ترجئ مناقشة أى مشروعات قوانين خلال دور الانعقاد الثالث بالبرلمان، إلا إذا كانت فى حاجة إلى تعديلات فنية أو تم ردها إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغتها، تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان مرة أخرى.





وأشار وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن اللجنة التشريعية بالبرلمان ستركز خلال دور الانعقاد الرابع على إصدار القوانين التى تتعلق بالحماية الاجتماعية ومحدودى الدخل وحماية المستهلك.