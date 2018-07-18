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حوادث

حملات أمنية ومرورية وتموينية بعدد من المحافظات لضبط الخارجين عن القانون

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:57 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
أ ش أ
شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات، اليوم الأربعاء، حملات أمنية ومرورية وتموينية لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المواد المخدرة، ومروجيها وحائزي الأسلحة النارية والقضايا التموينية، بالإضافة إلى إزالة التعديات بكافة صورها.

ففي محافظة المنيا، شنت مديرية الأمن حملة أمنية وتموينية مكبرة بمختلف مراكز المحافظة لضبط العناصر الخطرة المشهور عنها الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، والهاربين والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 7 قطع سلاح ناري بدون ترخيص و7 طلقات نارية، كما تم تنفيذ 1142 حكما قضائيا متنوعا ما بين جنائي وحبس جزئي ومستأنف، كما تم ضبط 13 قضية مسطحات، وضبط 3111 مخالفة مرورية إلى جانب ضبط 5 سائقين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة من بين 46 سائقا تم توقيع الكشف الطبي عليهم.

كما أسفرت مجهودات الحملة عن ضبط 52 قضية تموينية متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل وضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ـ وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.

وفي محافظة الغربية، شنت مديرية الأمن حملة مكبرة بنطاق دوائر مراكز وأقسام المحافظة لإعادة الانضباط الأمني، أسفرت عن ضبط 40 هاربا من أحكام جنائية وحبس وغرامات و3 أسلحة نارية وضبط 12 قطعة سلاح متنوعة، فضلا عن ضبط 5 مسجلين خطر و12 مشتبه فيهم جنائيا.

كما تم ضبط 8 قضايا تجارة وتعاطي مواد مخدرات و3 قضايا آداب عامة و6 قضايا مصنفات فنية وقضية أموال عامة و4 قضايا أحداث و7 قضايا تلوث بيئي و190 مخالفة سرقة تيار كهربائي، و983 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي محافظة المنيا، حررت حملة من الوحدة المحلية لمركز مطاى بالمنيا بالتعاون مديرية التموين والرقابة التجارية وإدارة تموين مركز مطاي 96 قضية تموينية متنوعة لضبط الأسعار و المخالفين وضبط الأسواق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 96 محضرا تموينيا في القرى وبندر مركز مطاي جاءت المحاضر ما بين عدم وجود شهادة صحية وعدم نظافة أدوات العجن وإنتاج خبز ناقص الوزن والعمل بدون دفتر وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم ضبط عدد 90 عبوة زيت و45 كرتونة زيت و15 علبة بويات و500 كيلو أرز تم التحفظ على السلع المضبوطة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وفي محافظة الغربية، قرر اللواء أحمد ضيف صقر، غلق 18 معملا للتحاليل الطبية بطنطا وسمنود والمحلة وقطور وكفر الزيات لعدم مطابقتها لشروط الترخيص.

وقال الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه قام بجولة بإدارة العلاج الحر لعدد من المنشآت الطبية وزيارة 23 معملا للتحاليل الطبية للتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص، وأسفرت المعاينة عن ضبط 18 معملا غير مطابق لشروط الترخيص، وأصدر المحافظ قرارا بغلق تلك المعامل لمخالفتها وعدم التزامها بالشروط والمواصفات الصحية، ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة جميع المنشآت الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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