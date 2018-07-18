ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إصابة عامل سقط من الطابق الرابع أثناء عمله بالمنوفية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:29 م
إصابة - إسعاف - أرشيفية
إصابة - إسعاف - أرشيفية
محمد امين
أصيب عامل بإصابات وسحجات وكدمات بالغة الخطورة بعد سقوطه من أعلى مبنى أثناء عمله بالمنوفية ، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

تلقى اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى شبين الكوم الجامعي باستقباله " ب .ش. ع. " 31 عاما عامل ومقيم عزبة الشركة بمدينة الفيوم مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرح وتورم بالرأس ادعاء سقوط من الطابق الرابع. 

وبالانتقال والفحص، وبسؤاله قرر أنه حال تواجده بالعمل بمبني كلية الصيدلة الكائن بجوار البنك الأهلي فرع الجامعة سقط من فتحة بجدار الطابق الرابع تطل على منور العقار لاعتقاده أنه سلم العقار وحدثت إصابته، واتهم كلا من، المهندس المسئول عن المبني، والمقاول القائم بالأعمال "لم يستجوبا" بالإهمال، ونفي الشبهة الجنائية.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 12341 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة .

ترشيحاتنا

رئيس رابطة الليجا يكشف عن رأيه برحيل رونالدو عن ريال مدريد

صائد الهاكرز يفبرك خبراً لأحمد موسى على الهواء.. فيديو

شاهد.. نجم منتخب كرواتيا ينقذ زميله من الموت

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

محكمة تركية تقضي باستمرار حبس قس أمريكي على ذمة المحاكمة

وزير الكهرباء يعلن مفاجأة بشأن الفواتير

شاهد.. لحظة تحطم طائرة عقب دقائق من إقلاعها في جنوب أفريقيا

محمد صلاح مع فتاة ترتدي فستان الزفاف.. صور

بسبب المخدرات والدعارة والتعدي بالضرب.. هؤلاء الفنانون خلف القضبان

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

6 معلومات لا يعرفها سوى الأطباء لخسارة الوزن

أحمد موسى يقدم التحية للأهلي لمقاطعة بطولة كرة اليد بقطر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

لماذا يقتل المسئولون أحلام شباب مدينة الخزف بالفيوم .. فيديو

فيديو

رشا نبيل: مصر تجاوزت أزمة ريجيني مع إيطاليا
شيماء سيف: أنا سوما العاشق.. وهذا ما أحبه في الرجل المصري
رشا نبيل: البعض يعتبر قرار الحكومة بتنظيم الأنشطة الثقافية قيودا
خبير معلومات يكشف أسباب انتشار الشائعات وطرق مواجهتها .. فيديو
حسام الجمل: أطمئن على الدولة كلما انتشرت الشائعات .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟