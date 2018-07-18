إصابة عامل سقط من الطابق الرابع أثناء عمله بالمنوفية

أصيب عامل بإصابات وسحجات وكدمات بالغة الخطورة بعد سقوطه من أعلى مبنى أثناء عمله بالمنوفية ، وتم تحرير محضر بالواقعة.



تلقى اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى شبين الكوم الجامعي باستقباله " ب .ش. ع. " 31 عاما عامل ومقيم عزبة الشركة بمدينة الفيوم مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرح وتورم بالرأس ادعاء سقوط من الطابق الرابع.



وبالانتقال والفحص، وبسؤاله قرر أنه حال تواجده بالعمل بمبني كلية الصيدلة الكائن بجوار البنك الأهلي فرع الجامعة سقط من فتحة بجدار الطابق الرابع تطل على منور العقار لاعتقاده أنه سلم العقار وحدثت إصابته، واتهم كلا من، المهندس المسئول عن المبني، والمقاول القائم بالأعمال "لم يستجوبا" بالإهمال، ونفي الشبهة الجنائية.



وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 12341 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة .