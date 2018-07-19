آمنة نصير تطالب برفع الدعم عن المولود الرابع بدلا من الثالث

قالت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن الكثافة السكانية أصبحت صداعًا فى رأس الدولة تجاه كل مشاريع التنمية التى تقوم بها، موضحة أن العدد المهول من السكان، والذي يتزايد تباعًا، يلتهم كل موارد الدولة، فى حين لا تستطيع هذه الموارد تغطية تلك الزيادة.





وأكدت "نصير"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تنمية وتقدم مصر لا يرتبط مطلقًا بحجم السكان، على العكس من ذلك، فإن تقدم مصر كامن في مدى قدرتها وإمكانياتها على توظيف ما لديها من تعداد سكاني.





وعن رفع الدعم عن المولود الثالث، كوسيلة للحد من الزيادة السكانية، عارضت "نصير"، المقترح، لما يمثله من حرمان لنسبة كبيرة من السكان، مؤكدة أنه من الأفضل أن يرفع الدعم من على المولود الرابع.





وتابعت النائبة: "بعد عدم جدوي الخطاب والتوعية الدينية بخطورة الكثافة السكانية، إلى جانب عدم قدرة الوسائل الإعلامية المختلفة على إحداث تأثير واضح لاستجابة الناس، أصبح رفع الدعم هو الوسيلة التي يمكن على أثرها استجابة نسبة كبيرة جدا من المواطنين".