الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

ذكرت قناة "العربية" أن الحرائق تلتهم مساحات واسعة من غابات السويد، منذ حوالي أسبوع، بعد أن سجلت درجات الحرارة أعلى مستوياتها لهذا العام وذلك خلال الـ70 سنة الماضية، أي حوالي 30 درجة مئوية، ولا تزال الحرائق خارج السيطرة.





وأضافت القناة نقلًا عن مصلحة الاستعداد والطوارئ أن عدد الغابات المشتعلة بلغ اليوم الأربعاء أكثر من 67 غابة في مختلف أنحاء البلاد، في حين تحدث التلفزيون السويدي عن 75 غابة صباح اليوم.





وأكد يعقوب ويرنيرمان، مدير العمليات في قسم حرائق الغابات لدى مصلحة الاستعداد والطوارئ أن الحرائق تنتشر بسرعة كبيرة مع احتمالية وصولها إلى غابات أخرى.





وتساهم العديد من الطائرات المروحية السويدية في عملية الإطفاء، إضافة إلى طائرات نرويجية، ويعتمد إخماد الحرائق على تقلبات الطقس خلال اليوم.





وبحسب القناة، دفعت الكارثة السويد إلى طلب المساعدة من الاتحاد الأوروربي لإخماد الحرائق التي خرجت عن السيطرة بسبب النقص في الأفراد والمعدات الخاصة بوحدة الإطفاء نظرًا للمساحات الكبيرة التي تحترق.





ووصف يعقوب ويرنيرمان الوضع الناجم عن الحرائق بالجاد جدا قائلًا "لم نتمكن من السيطرة على الكثير من الحرائق التي تنتشر بشكل سريع جدا".





وأضاف "نحن في موقف صعب للغاية، نحن نعلم أن هناك احتمالية كبرى في حدوث حرائق جديدة، حيث سيلعب الطقس دورًا في ذلك".





يذكر أن تجاوز درجات الحرارة الـ30 لفترة طويلة تشكل حالة استثنائية في السويد، خاصة أن أشعة الشمس قريبة بسبب موقع السويد على الكرة الأرضية والنهار طويل جدا، كما أن الغابات تغطي 54% من البلد، ومناخها غير ملائم للطقس الحار.



