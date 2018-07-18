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حوادث

ضبط برشامة أخطر مسجل خطر بقليوب

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:04 م
ضبط متهم
ضبط متهم
إبراهيم الهوارى
ألقت مباحث مركز قليوب القبض على "برشامة " أخطر مسجل شقي خطر ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا مخدرات ومشاجرة وشروع في قتل وسلاح وفرض سيطرة وتم التحفظ على المتهم وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام.

تلقى اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من المقدم أحمد كمال أبو العزم يفيد بضبط الهارب "وليد. م" عاطل ومسجل شقى خطر.

وبالكشف عنه جنائيا تبين أنه صادر له أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة في قضايا سلاح ومتهم في 7 قضايا مخدرات وشروع في قتل ومشاجرة وضرب وإحداث عاهة ومسجل شقي خطر تحت رقم 567 فئة "ب " فرض سيطرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

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