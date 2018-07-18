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محافظات

فريقان لتطوير البرامج الدراسية ومتابعة الأداء العلمي بجامعة بنها

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:20 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إبراهيم الهوارى
قرر الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب تشكيل فريق عمل من أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة لتطوير البرامج الدراسية الحالية وربطها باحتياجات سوق العمل والعمل على تقديم خريج من الجامعة كفء وقادر على الأداء بشكل مرضي لاحتياجات المجتمع

و قرر المغربي تشكيل فريق عمل لدراسة ومتابعة مؤشرات قياس الأداء العلمي والبحثي والمجتمعي للجامعة للعمل على رفع مستوى ما تقدمه الجامعة في مختلف المجالات والوصول بها إلى تحقيق أهدافها وفي مقدمتها تقديم خريجين على مستوى عالٍ من الكفاءة العلمية والمهارات العملية بما يحقق الأهداف العامة للدولة

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