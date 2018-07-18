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اقتصاد

رئيس القابضة للنقل البحري والبري يستعرض خطة النهوض بالشركة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:26 م
محمد يوسف
محمد يوسف
علياء فوزي
ترأس اللواء بحري محمد يوسف "رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري "احدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام " اجتماع المجلس التنفيذي الثاني والثلاثين للشركة القابضة بحضور كل من اللواء العضو المتفرغ للنقل البحري ورؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة بمقر شركة النصر للتصدير والاستيراد " احدى الشركات التابعة للشركة القابضة ".

وقام رئيس القابضة بشرح سياسات العمل الجديدة التي سوف تنتهجها للنهوض بالشركات التابعة ... وكان ابرز النقاط كالتالي : رؤية العمل واهدافه باتخاذ قرارات حاسمة لتحرير القيم وتعظيم الارباح والاعمال وخطط العمل من خلال حل المشاكل الملحة بعد استعراض المشاكل مع الاسراع في الاجراءات المطلوبة لحلها، لابد من تكوين رؤية من الشركات التابعة من البدء في اتخاذ إجراءات تحليل عناصر القوة والضعف والعمل بسياسة الى الجودة بإجراء swot analysis، من خلال الانتهاء من اعادة تحليل البيانات ومكامن القوة والضعف والفرص والتحديات .

وتابع: اعداد مؤشرات مالية وتفصيلية قياسية لنموذج من الشركات الناجحة في القطاع الخاص وذلك لتطبيقه على الشركات وإجراء SWOT للشركات التابعة التي تتمتع بمؤشرات قريبة من الشركات النموذجية للتحسين من قدراتها التنافسية للوصول الى المعايير النموذجية وتحديد استراتيجيات للتعامل وفقا لتصنيفها .

وكذلك عرض المشروعات الاستثمارية الحالية والجارية التي تمت مناقشتها في اجتماع اللجنة المركزية للاستثمار والتي عقدت برئاسة اللواء بحري أ.ح / رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري والاعداد الجيد لعقد الجمعيات العامة العادية للشركات التابعة للنظر في المركز المالي والمنتهي في 2018/6/30 ومتابعة الموقف الامني للشركات التابعة بما يخص ( امن الشركات / الورش / الجراجات / المخالفات الواردة من السائقين ) وذلك للحد من المخالفات .

واستطرد: مناقشة موقف البرامج التدريبية مع الاهتمام بضرورة الحاق العاملين بدورات تدريبية تخدم العمل، مناقشة خطط تحديث نظم المعلومات الاليكترونية وما وصل اليه .. مع اعطاء توجيهات بضرورة سرعة الانتهاء من اعمال التحديث لتفعيلها لتبادل المعلومات بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة مع الوضع في الاعتبار عامل امن وسرية تبادل المعلومات علي الشبكة، ومناقشة الاعمال التبادلية والتكاملية بين الشركات التابعة من 2017/7/1 الي 2018/5/31 وعرض ومناقشة نتائج اعمال الشركات التابعة عن الفترة من 2017/7/1 حتي 2018/5/31 .

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