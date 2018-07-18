ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الشرقية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية ببلبيس

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:21 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد الطحاوي -وائل شاهين
أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره الدافع الأساسي للنمو من خلال زيادة الناتج الداخلي وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء .

جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية ببلبيس بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية وممثلي هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال الاجتماع تم عرض الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق منطقة بلبيس الصناعية والتي شملت الانتهاء من خط الطرد بطول 10 كيلو و 500 متر طولي وتنفيذ 5 عدايات نفقية ماعدا مسافة 151 مترا أمام قرية القاسمية.

ونبه المحافظ على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من خط الطرد الرئيسي وتشغيل محطة الصرف الصحي بالمنطقة والانتهاء من توصيل خط المياه العزبة بالمنطقة مشددًا على ضرورة تذليل كافة العقبات بين الجهات المعنية لتتمكن الشركة من إنهاء الأعمال المسندة إليها .

ناقش الاجتماع موقف القطع التي صدر بشأنها قرار سحب والمقدم التماس من أصحابها للعرض على مجلس الإدارة للبت في إرجاء تنفيذ القرار وإعطاء مهله للمستثمرين الجادين أو الموافقة على السير في إجراءات البحث لعدم الجدية في سداد الأقساط وعدم استكمال الإنشاءات أو إنذار بالسحب على أن يقوم صاحب الأرض بتقديم خطة زمنية للتشغيل .

كما ناقش الاجتماع موقف الـ (15 قطعة ) والمطروحة للسحب من قبل اللجنة الفنية لعدم تنفيذ النشاط وعدم إثبات الجدية في العمل.

ترشيحاتنا

تركي يطعن أمه بسكين مطبخ حتى الموت.. والتفاصيل مروعة

رسميا.. الزمالك يتعاقد مع لاعب وسط فاركو

الأرصاد الجوية توجه نصائح للمواطنين لمواجهة أضرار ارتفاع الحرارة

محمد صلاح مع فتاة ترتدي فستان الزفاف.. صور

وزير الكهرباء يعلن مفاجأة بشأن الفواتير

بسبب المخدرات والدعارة والتعدي بالضرب.. هؤلاء الفنانون خلف القضبان

حسن المستكاوي يعلق على فوز الاهلي امام تاونشيب البتسواني

كريستيانو رونالدو يدمر خطط مانشستر يونايتد وسان جيرمان

تركي آل الشيخ يرد بعنف على المتربصين بالأهلي .. فيديو

قميص يوفنتوس الثالث معاد التصنيع من نفايات المحيطات

عزة مصطفى تبرز خبر صدى البلد بعدم زيادة أسعار الكهرباء

شاهد.. محمد صلاح يقضي إجازته السنوية على شواطئ المالديف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

لماذا يقتل المسئولون أحلام شباب مدينة الخزف بالفيوم .. فيديو

مفاجأة .. روسية تشبه ترامب

فيديو

التعليم : لجنة لإعادة تصحيح أوراق طلاب مدارس المتفوقين
عبد الغفار: النظام التعليمي في مصر مميز جدا .. فيديو
طالبة بمدارس المتفوقين تفجر مفاجأة حول النظام الجديد للثانوية.. فيديو
حسام الإمام يكشف تفاصيل تطبيق منظومة الري الحديثة.. فيديو
أحمد موسى: 53 ألف شائعة مغرضة وكاذبة تعرضت لها مصر فى 4 أشهر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟