محافظ الشرقية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية ببلبيس

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره الدافع الأساسي للنمو من خلال زيادة الناتج الداخلي وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء .



جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية ببلبيس بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية وممثلي هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.



وخلال الاجتماع تم عرض الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق منطقة بلبيس الصناعية والتي شملت الانتهاء من خط الطرد بطول 10 كيلو و 500 متر طولي وتنفيذ 5 عدايات نفقية ماعدا مسافة 151 مترا أمام قرية القاسمية.



ونبه المحافظ على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من خط الطرد الرئيسي وتشغيل محطة الصرف الصحي بالمنطقة والانتهاء من توصيل خط المياه العزبة بالمنطقة مشددًا على ضرورة تذليل كافة العقبات بين الجهات المعنية لتتمكن الشركة من إنهاء الأعمال المسندة إليها .



ناقش الاجتماع موقف القطع التي صدر بشأنها قرار سحب والمقدم التماس من أصحابها للعرض على مجلس الإدارة للبت في إرجاء تنفيذ القرار وإعطاء مهله للمستثمرين الجادين أو الموافقة على السير في إجراءات البحث لعدم الجدية في سداد الأقساط وعدم استكمال الإنشاءات أو إنذار بالسحب على أن يقوم صاحب الأرض بتقديم خطة زمنية للتشغيل .



كما ناقش الاجتماع موقف الـ (15 قطعة ) والمطروحة للسحب من قبل اللجنة الفنية لعدم تنفيذ النشاط وعدم إثبات الجدية في العمل.